Dentergem plaatst 37 camera’s aan openbare gebouwen

Het gemeentebestuur van Dentergem gaat 37 camera’s aan zijn openbare gebouwen plaatsen.

Het gaat om de plaatsing van vaste camera’s aan de gemeentelijke gebouwen, van het gemeentehuis tot de sporthallen, het JOC of het archiefgebouw. Er is een groepsaankoop via de stad Kortrijk gebeurd. Schepen Bart De Keukeleire kon raadslid Stefan Bonné geruststellen. Die vroeg om in het licht van spionage op platformen als TikTok zeker geen Chinese camera’s aan te schaffen, wat hier sowieso niet gebeurt.

“Verder merk ik dat er in de sporthal van Markegem binnen ook camera’s komen te hangen. Waarom?”, aldus Bonné. “Er hingen vroeger al wat camera’s, maar die vervangen we nu door nieuwe”, aldus raadslid Philippe Wyffels (Eendracht). “Ze hebben reeds hun nut bewezen toen we via de beelden een vandaal hebben kunnen betrappen.” Enkel de politiezone Midow kan in het kader van de privacywetgeving de beelden raadplegen.