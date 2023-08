Demonstraties met politiehonden tijdens internationale K9-Day op strand van Koksijde

De derde editie van de K9-Day vindt plaats op vrijdag 25 augustus op het strand van Koksijde Ster Der Zee van 10 tot 16 uur. Er is voor jong en oud heel wat te beleven. Er is voorzien in randanimatie, speciale stands voor hondenliefhebbers, foodtrucks en een bar. Parkeren kan in de buurt van de Professor Blanchardlaan. De toegang tot het evenement is gratis. Meer informatie en het programma is te vinden op www.k9daybelgium.be.