Deelgemeenten en politiezone Kouter investeren in camera’s

De steden en gemeenten binnen politiezone Kouter slaan de handen in elkaar om vijf mobiele camera’s aan te kopen. Gistel is de eerste stad binnen de zone die de camera’s daadwerkelijk zal inzetten om bijvoorbeeld sluikstorten tegen te gaan en om aan ‘crowd control’ te doen. “Deze camera’s vormen het ontbrekende stukje van een puzzel om te kunnen optreden”, zegt burgemeester Defreyne.

Gistel, Oudenburg, Jabbeke, Ichtegem en Torhout vormen samen de Politiezone Kouter. Zij leggen nu 37.000 euro op tafel voor de aankoop van vijf mobiele camera’s, reservebatterijen en montagebeugels incluis. Die kunnen dankzij een montagebeugel aan lichtarmaturen worden vastgemaakt om van daaruit mogelijke overtreders te vatten. Want het doel van de camera’s is duidelijk.

“Kleinere steden en gemeenten beschikken, in tegenstelling tot toeristische centra en grootsteden, niet over CCTV’s of klassiek cameratoezicht op drukke plaatsen”, zegt burgemeester van Gistel Gauthier Defreyne (Open VLD). “Daarom moeten we op een andere manier te werk gaan. Kijk, allemaal kampen we met de problematiek rond sluikstorten en zwerfvuil. Wel, deze mobiele camera’s kunnen we op strategische punten inzetten – zoals bij glasbollen of in landelijke wegen – om overtreders te identificeren en te berechten.”

Schepen Wim Aernoudt (N-VA) lichtte het al toe in een vorige gemeenteraad: in 2021 zijn in Gistel elf GAS-dossiers opgestart, zeven leidden tot een boete van 100 tot 200 euro. “Dat moet beter om het sluikstorten een halt toe te roepen. De camera’s, die zelfs in de meest donkere omstandigheden overtreders in beeld kunnen brengen, moeten daarbij helpen”, beseft Defreyne.

Ontlenen

Maar er is meer. “Ook bij grote evenementen kunnen de camera’s hun nut bewijzen om bijvoorbeeld makkelijker aan crowd control te doen of incidenten met bewijsmateriaal vast te leggen. Interessant is op te merken dat op papier elke stad of gemeente over één camera beschikt, maar er een gentlemen’s agreement is waarbij meerdere camera’s aan een partner kunnen worden ontleend. Zo kunnen we op bijvoorbeeld de Dolle Dagen meerdere camera’s inschakelen en zijn we niet gebonden aan slechts één stuk.”

De wijkinspecteurs kunnen de camerabeelden bekijken en zo de nodige vaststellingen doen. Het stads- of gemeentepersoneel van elke gemeente hangt de camera’s op, op plaatsen waar elektriciteit is om ze zo langere tijd op eenzelfde plaats te laten werken. Al kunnen de toestellen ook drie dagen lang functioneren zonder stroom dankzij batterijen. Overigens: de opnameapparatuur is bestand tegen vandalenstreken en komen op hoge hoogte te hangen.

“We gebruiken hiervoor zelfs een hoogtewerker”, besluit Defreyne. “Bij het gebruik van deze camera’s wordt rekening gehouden met het wettelijk kader rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.”

