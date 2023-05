Criminaliteitscijfers in Komen-Waasten gestegen: “Voeren meer controles uit, dus niet geheel onverwacht”

De criminaliteitscijfers in Komen-Waasten zitten in de lift. Zowel op gebied van strafrecht als verkeersinbreuken, kennen de statistieken een stijgende lijn. Toch nuanceert de korpschef de onheilspellende tendens. “We komen uit een coronaperiode en controleren ook veel meer, de stijging was dus niet geheel onverwacht”, klonk het tijdens de voorstelling.

Het was een weinig comfortabele voorstelling van de cijfers voor het jaar 2022, waarbij alle indicatoren zwaar in het rood gaan. “Op gebied van verkeersinbreuken kunnen we zelfs spreken van een stijging van 65%”, moest korpschef Sebastien Dauchy bekennen. “Tijdens de jaren 2020 en 2021 zat het land op slot en moest iedereen zijn of haar verplaatsingen beperken. De cijfers zakten dan ook in elkaar, waardoor deze stijging te verwachten was. Toch merken we op dat vooral de snelheidsovertredingen het gros van de inbreuken vertegenwoordigen. Op een tweede plaats vinden we overtredingen die te maken hebben met alcohol achter het stuur.”

Meer controles

Hoewel het corona-effect niet te verwaarlozen is, ziet de korpschef ook een andere verklaring voor de toegenomen cijfers. “In 2022 hebben we het aantal controles ook flink opgedreven, ondersteund door het netwerk van camera’s dat in de gemeente hangt. Zo kunnen we op meer dan 30 plaatsen via videobewaking ook overtredingen vaststellen, overtredingen die allemaal in de statistieken werden opgenomen.”

Ook op gebied van diefstallen kleuren de cijfers bloedrood. “Een toename van 60% wanneer we spreken over diefstallen van fietsen en bromfietsen”, klonk het. “Ook wanneer we spreken over inbraken in woningen, kunnen we weinig anders dan de stijging toegeven. Dergelijke zaken zijn meestal het gevolg van één iemand of een bende die op strooptocht trekt en zo heel wat plaatsen in onze gemeente onveilig wil maken. Wanneer we kijken naar de cijfers van intrafamiliaal geweld, merken we ook een stijging van 38% op. Dit loopt parallel met het opstarten van onze gespecialiseerde eenheid PhenX. Zo zijn we erin geslaagd de drempel voor dergelijke klachten heel wat lager te brengen. Als laatste mogen we ook de toename van cybercriminaliteit niet verwaarlozen. Onveilige situaties zijn niet langer voorbehouden aan fysiek contact. Vaak kan men criminele daden plegen vanop kilometers afstand, door gebruik te maken van het internet. De specialisten binnen onze eenheden kijken dan ook vooral in de richting van preventie door middel van aangepaste campagnes.”

Strijdvaardig ondanks stijgingen

Stijgingen bij de vleet dus, al blijft men binnen de muren van het commissariaat strijdvaardig. “We zullen in de toekomst de controles enkel maar gaan opdrijven en zullen nog meer inzetten op preventie. Daarnaast verwachten we weldra ook de eerste levering van bodycams waarmee onze inspecteurs zullen worden uitgerust.”