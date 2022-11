controles Politiezone VLAS en RSZ stellen inbreuken vast in Kortrijkse eetzaken

Donderdagavond voerde de recherche van de politiezone VLAS, samen met controleurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), in Kortrijk (her)controles uit bij de poetsfirma in een filiaal van een grote restaurantketen. Verder werden ook een pitazaak en pizzeria gecontroleerd.

De aanleiding voor de controle waren vorige positieve resultaten op zwartwerk door medewerkers van het poetsbedrijf. De controle gebeurde na sluitingstijd en resulteerde in twee processen-verbaal wegens het niet kunnen voorleggen van deeltijdse contracten van poetsmedewerkers.

Tegelijkertijd werd deze keer ook een controle uitgevoerd in het restaurantfiliaal van dezelfde keten in Waregem, dit door de collega’s van de Politiezone Mira. Daar werden twee illegalen aangetroffen die aan het werk waren voor dezelfde poetsfirma die de vorige twee keer tegen de lamp liep in Kortrijk.

Op donderdagavond werd in Kortrijk ook nog een controle uitgevoerd in een pitazaak in het centrum van Kortrijk en een en pizzeria in een deelgemeente. Bij de eerste zaak werd een inbreuk vastgesteld op het werken buiten het deeltijds contract, Bij de pizzeria werd een onderzoek naar schijnzelfstandigheid opgestart door de RSZ.