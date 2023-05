Controles op fuiven in politiezone Polder samen met FOD Volksgezondheid en FOD Binnenlandse Zaken

Politiezone Polder (Diksmuide/Koekelare/Houthulst/Kortemark) hield onlangs in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en FOD Binnenlandse Zaken controles op fuiven in de zone. Daarbij werden vier fuiven in 1 weekend bezocht. “Er werden controles gedaan inzake toezicht en security aan de ingang, het naleven van het rookverbod en het schenken van alcohol aan minderjarigen. Wat betreft het naleven van het rookverbod en alcoholgebruik van minderjarigen werden verschillende vaststellingen gedaan”, zegt commissaris Rafael Rondelez van Polder.

De bezoekjes van de politie samen met de FOD Volksgezondheid en FOD Binnenlandse Zaken aan de lokale fuiven vonden twee weken geleden plaats. Toen werden liefst vier fuiven in een weekend gehouden op het grondgebied. Overal werd langsgegaan voor controles. De actie kwam er omdat er steeds meer fuiven en evenementen zijn in de regio en het risico op allerhande overlast en onveiligheid daarmee toeneemt. “Ervaring leert dat deze fuiven en party’s soms aanleiding geven tot excessief alcoholgebruik door jongeren en dat die evenementen af en toe ontaarden in vechtpartijen met gekwetsten”, klinkt het bij de politie.

Alcohol aan minderjarigen

Concreet ging de politie dus samen met beide overheidsdiensten langs op vier fuiven. “Als politiezone deden wij verschillende controles op die fuiven inzake allerhande overlast, terwijl de FOD Binnenlandse Zaken controles deden inzake de nodige vergunningen en het toezicht van leden van de fuif en security aan de ingang”, duidt commissaris Rafael Rondelez van Polder. “De FOD Volksgezondheid deed dan weer controles op het naleven van het rookverbod en het schenken van alcohol aan minderjarigen. In beide gevallen werden effectief vaststellingen gedaan op die fuiven. Het zijn de overheidsdiensten die hiervoor sancties bepalen. Deze controles ervaren wij als nuttig. We merken dat jongeren, vaak dronken en vechtend, zich keren tegen aanwezige politiemensen of medische hulpverleners die ter plaatse komen. Met deze controles en door de algemene regelgeving op te leggen willen we dergelijke risicovolle situaties vermijden. Het draagt bij tot een verhoogde sensibilisering omtrent het veilig houden van fuiven, zowel bij de organisator als bij de bezoekers. Alle partners zijn enthousiast over dit initiatief en vragen om herhaling.”

Liefst 38% inbreuken op alcoholgebruik

Dat dergelijke controles nodig zijn blijkt uit cijfers van de FOD Volksgezondheid en FOD Binnenlandse Zaken. In 2022 werden op 135 controles uitgevoerd op fuiven en evenementen en werden liefst 44% inbreuken vastgesteld op de private beveiliging. In de eerste vier maanden van 2023 voerde Volksgezondheid al 1.267 controles uit in België inzake alcoholverkoop waar in 88 gevallen inbreuken werden vastgesteld. Tijdens 59 controles op jeugdfuiven, festivals en evenementen werd in liefst 38% van de gevallen alcohol geschonken aan minderjarigen. Bij die controles werden ook nachtwinkels gecontroleerd en ook daar werden zeven inbreuken vastgesteld. (JH)