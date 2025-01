Combiplassers op feestje van Quick moeten 2.500 euro betalen, Van Quickenborne gaat zelf vrijuit

Twee mannen die in augustus 2023 na een verjaardagsfeestje van toenmalig Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tegen een lege politiecombi plasten, moeten daar elk een minnelijke schikking van 1.250 euro voor betalen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Van Quickenborne zelf gaat vrijuit, wegens gebrek aan bewijs van strafbare feiten.

Op maandagavond 14 augustus 2023 liep het feestje voor de vijftigste verjaardag van toenmalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne danig uit de hand. Op camerabeelden was te zien hoe enkele feestvierders om 20.39 uur lachend de woning van de minister verlieten en nadien een plasje maakten tegen een lege politiecombi in de straat. Die combi stond er ter afschrikking, want de minister en zijn gezin waren al enkele keren moeten onderduiken in een safehouse na bedreigingen uit het drugsmilieu.

Later diezelfde avond komen dezelfde gasten nóg eens tegen de combi plassen en iets na middernacht zelfs nog een derde keer. Behalve de combi was er ook een camerasysteem geïnstalleerd dat de woning van de minister en de openbare weg in de gaten hield. Agenten konden dus ‘live’ zien hoe de feestneuzen hun combi bezoedelden. ‘Pipigate’, zoals de affaire genoemd werd, bracht minister Van Quickenborne in nauwe schoentjes.

Luchtgitaar

Van Quickenborne werd ervan beschuldigd dat hij de avond zelf nog op de hoogte werd gebracht van het incident en dat op camerabeelden te zien was hoe hij er, middels suggestieve bewegingen, zelf om moest lachen. In een speciaal daarvoor bijeengeroepen Kamercommissie verweerde de minister zich echter. “Ik speel af en toe luchtgitaar, het kan zijn dat ik daar een solo aan het spelen ben”, klonk het. Om zijn verdediging kracht bij te zetten, deelde Van Quickenborne overigens op eigen initiatief de camerabeelden van zijn eigen beveiligingssysteem.

Politievakbonden NSPV, VSOA en ACV waren, op zijn zachtst gezegd, not amused. “Dit is heel pijnlijk, wetende dat politiemensen zich maandenlang, 24/7, om de veiligheid van de minister hebben bekommerd”, klonk het. Er werd ook om het ontslag van Van Quickenborne geroepen, iets waar de minister niet op inging. Van Quickenborne stelde zelf gedegouteerd te zijn door de feiten. “Van mij zouden die mensen een paar dagen combi’s mogen kuisen”, klonk het.

Minnelijke schikking

Zover komt het dus niet. Vijftien maanden na het incident laat het parket van West-Vlaanderen weten dat de zaak afgehandeld is met een minnelijke schikking. De twee ‘combiplassers’, twee mannen van 50 en 52 jaar oud, komen ervan af met het betalen van een minnelijke schikking van 1.250 euro voor het beledigen van de politie in de openbare ruimte. “Naast een minnelijke schikking moeten beide mannen een morele schadevergoeding van één euro betalen aan de betrokken politiemannen en instaan voor de reinigingskosten van de combi aan politiezone VLAS“, aldus het parket.

Een openbaar proces komt er dus niet. Ook niet voor Van Quickenborne zelf. “Er komt geen juridische vervolging tegen Vincent Van Quickenborne wegens gebrek aan bewijs van het plegen van strafbare feiten“, aldus het parket.