Cijfers zetten oproep burgemeester Knokke-Heist voor federale politieversterking kracht bij

De gemeente Knokke-Heist heeft cijfers bekendgemaakt van afgelopen zondag. Zoals burgemeester Piet De Groote eerder zei, was het een zeer druk weekend met heel wat overlast. En dat blijkt ook uit de cijfers op zondag, een ‘hittedag’.

Het was alle hens aan dek bij de motorpolitie, scooterpolitie, fietspolitie, strandpolitie, hondenpolitie, toezichtsploegen geüniformeerd en in burger, coördinator overlast, private security en camera-operator.

7.000 voertuigen

Er waren controledispositieven opgesteld op de Natiënlaan bij het binnenrijden in de vroege namiddag en in de avond bij de uittocht. De politie hield toezicht op de aankomende treinen en trams, verkeerstoezichten op het parkeren en de mobiliteit en statische en mobiele toezichtsopdrachten op hotspots, dijk en strand.

Op zondag liepen de temperaturen hoog op. En zo’n hittedag brengt traditioneel veel volk richting Knokke-Heist. De politie registreerde tussen 9 en 17 uur 7.000 voertuigen die via de Natiënlaan de gemeente binnenreden. In dezelfde tijdsperiode werd ook een instroom gemeten van ongeveer 700 voertuigen met Franse kentekenplaat tegenover zo’n 150 voertuigen met Nederlandse en 150 voertuigen met Duitse kentekenplaat.

Nummerplaatherkenning

“Dit bewijst op hittedagen dat Knokke-Heist een significante instroom kent van voertuigen uit het noorden van Frankrijk. De bereikbaarheid via de A11 draagt hier zeker toe bij”, zegt het gemeentebestuur.

“De bewakingscamera’s met nummerplaatherkenning registreerden 7 verdachte wagens. 1 voertuig werd meteen gerechtelijk in beslag genomen, één gerechtelijk getakeld en de andere 5 belast met een verder politioneel onderzoek.”

Foutparkeerders

De parkeerdruk in het centrum en in het bijzonder het toeristische gedeelte lag heel hoog met heel veel foutparkeerders tot gevolg. Er werden meer dan 80 onmiddellijke inningen uitgeschreven.

Wat betreft de handhaving van de gemeentelijke politieverordening werden er 6 GAS-pv’s opgesteld en werden er meer dan 30 personen aangesproken en aangemaand om zich te confirmeren naar de kledijvoorschriften.

Politietussenkomst

Daarnaast piekte ook de werklast bij de politie met niet minder dan 60 vragen voor politionele tussenkomst tussen 14 en 22 uur. Strandconcessionarissen riepen ook de hulp van de Knokke-Heistse veiligheidsdiensten in voor twee verhitte discussies en een brandstichting. Gerechtelijke feiten zijn gelukkig beperkt gebleven.

Burgemeester Piet De Groote herhaalt nogmaals de vraag om federale steun. De federale politie zorgt jaarlijks voor versterking aan zee tijdens de zomermaanden, maar dat volstaat volgens de burgemeester niet.

“Het gaat om enkele agenten, maar daar komen wij niet mee toe. Op een hittedag kan het aantal verblijfs- en dagjestoeristen oplopen tot 150.000 badgasten. Dat is gewoon te veel om zonder degelijke versterking te bolwerken”, zegt de burgemeester. “Deze problematiek geldt niet enkel in Knokke-Heist, maar voor meerdere gemeenten aan onze kust. Er is echt nood aan extra steun.“ (MM)