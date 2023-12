Charlotte kreeg dit jaar acht snelheidsboetes op één dag: “Ik zet nu altijd de cruisecontrol op”

Dat er tussen Gistel en Oudenburg een nieuw trajectcontrolesysteem geïnstalleerd werd, heeft Charlotte Nayaert op de harde manier mogen leren. De vrouw uit Gistel werd in de eerste week dat het systeem actief was maar liefst acht keer betrapt op overdreven snelheid.

De acht bijhorende boetes kreeg ze allemaal op dezelfde dag netjes in de bus. “Zeven keer 63 euro en één keer 112 euro”, zuchtte Charlotte. “Alles binnen de tien dagen te betalen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb even met het idee gespeeld om een advocaat te zoeken en dit te betwisten, maar uiteindelijk zou me dat waarschijnlijk alleen maar meer geld gekost hebben.” Nadat haar verhaal in de kranten belandde, kreeg Charlotte heel wat reacties. “Veel mensen die me steunden en het overdreven vonden, maar ik kreeg ook veel negatieve reacties. Dat had ik niet verwacht. Ik reed telkens maar een klein beetje te snel, dat kan iedereen overkomen. Toch kreeg ik de lelijkste dingen naar mijn hoofd geslingerd”, klinkt het. Hoewel het een bittere pil was, hebben de boetes wél effect. “Ik neem nog altijd dezelfde weg, maar ik zet nu vaker de cruisecontrol aan. Ik let veel beter op mijn snelheid”, klinkt het.