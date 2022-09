Cel Vermiste Personen lanceert ‘Operatie Kerkhof’ om cold cases op te lossen

De Cel Vermiste Personen van de Federale Politie heeft ‘Operatie Kerkhof” gelanceerd. Het project doet een oproep aan burgers, begraafplaatsen en gemeenten om nieuwe tips of aanwijzingen te vinden in oude verdwijningsdossiers. Hiermee hoopt de cel alsnog antwoord te kunnen geven op vragen waar nabestaanden soms al decennialang mee zitten.

De dossiers die naar boven komen in het kader van Operatie Kerkhof dateren vaak al van voor de oprichting van de Cel Vermiste Personen in 1995. Het doel van de nieuwe operatie is om de losse eindjes aan elkaar te knopen om tot een doorbraak te komen.

Dinsdag publiceerde de Federale Politie, op vraag van het parket van West-Vlaanderen, vijftien opsporingsberichten op haar website waarvan ze gelooft dat tips of aanwijzingen nog voor vooruitgang in het dossier zouden kunnen zorgen. Later zal de Operatie ook in andere delen van het land geactiveerd worden.

Oproep

Maar naast de openstaande verdwijningsdossiers zijn er ook heel wat lichamen en lichaamsdelen die door de jaren heen gevonden werden in ons land, maar waarop nooit een naam kon worden geplakt. Daarom doet de Cel een oproep naar begraafplaatsen, gemeentebesturen en lokale politiezones om hen te contacteren als er niet-geïdentificeerde lichamen begraven liggen in hun gemeente. Op die manier kunnen forensisch experten hiervan stalen nemen.

Ten slotte vraagt de Cel Vermiste Personen aan mensen die iemand kennen in hun familie, vrienden- of kennissenkring die lang geleden verdwenen is, maar twijfelen of de zaak nog gekend is door de politiediensten, om dat te melden via opsporingen@police.belgium.eu.

De vijftien West-Vlaamse dossiers die gepubliceerd werden kun je via deze link bekijken.