Camera’s op parking Fiertelhof

Op de parking van het Fiertelhof zijn de langverwachte camera’s geïnstalleerd. Buurtbewoners klagen al jaren over de overlast, van vandalisme tot drugsdeals, en zijn tevreden dat hun verzuchtingen verhoord zijn. “Ik ben zeker dat de camera’s een afschrikeffect zullen hebben”, zegt buurtbewoner Wouter Claeys.

Op de gemeenteraad van juni 2020 kaartte Wouter Claeys de problematiek al aan door een burgervraag te stellen. Het gemeentebestuur besloot dit te bekijken en beloofde later om camera’s te plaatsen. Die lieten echter even op zich wachten.

“Het was niet evident om daarvoor een correct bestek op te maken”, verklaart burgemeester Simon Lagrange. “We moeten de markt raadplegen, verschillende firma’s aanschrijven, … Het is erg technische materie. Daarom besloten we om in te tekenen op een raamovereenkomst van de stad Kortrijk, maar dan moesten we wachten tot zij hun aanbesteding deden. Het voordeel van die raamovereenkomst is wel dat we toekomstige camera’s, zoals op domein de Raveschoot, via dezelfde overeenkomst en dus sneller zullen kunnen installeren.”

Drugsdealers

De overlast op de parking van het Fiertelhof is al lange tijd een doorn in het oog van de bewoners van het aanpalende appartementsblok Anglo-Belge. De klachten zijn divers: van sluikstorten en vandalisme tot drugsdeals. “In de coronaperiode zag ik wekelijks dealers”, vertelt Claeys. “Het was vaak dezelfde persoon. Ik heb de politie beelden bezorgd en ze hebben hem kunnen oppakken. Nu is het al even geleden dat ik nog drugsdeals gezien heb, maar er zijn andere problemen. Kinderen die spelen en lawaai maken of zelfs chips op mijn balkon gooien, daar kan ik nog allemaal tegen maar ze klimmen ook soms over een muurtje of staan op auto’s om op het dak van het Fiertelhof te klimmen. Dat is levensgevaarlijk voor hen en ze beschadigden er een auto mee.”

“Al maak ik wel een duidelijk onderscheid tussen dat soort kwajongensstreken en drugs dealen, daar ligt voor mij echt de grens. Ik hoop dat de camera’s vooral de dealers zal afschrikken in de toekomst en dat echte vandalen geïdentificeerd kunnen worden. Al gaat het meestal om kinderen en zou de politie misschien beter eens goed met hun ouders praten.”

Burgemeester Lagrange benadrukt nogmaals dat de camera’s geen zaligmakende oplossing zijn en dat het belangrijk is om verdachte zaken te blijven melden bij de politie. De installatie van de camera’s kostte 9.276 euro. (JF)