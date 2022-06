Cameranetwerk werpt zijn vruchten af

De politiezone RIHO investeerde de voorbije jaren, in samenwerking met de steden Roeselare en Izegem en de gemeente Hooglede, in een cameranetwerk. Dat blijkt zijn vruchten af te werpen. In 2021 werden er 1.198 feiten geregistreerd met de camera’s. “De digitale patrouille vervangt nooit een menselijke, maar ze vullen elkaar wel heel erg goed aan.”

Van 17 camera’s in 2013 naar 193 exemplaren in 2021. De politiezone RIHO, waaronder Roeselare, Izegem en Hooglede vallen, investeerde de voorbije jaren zwaar in een cameranetwerk. 166 camera’s in Roeselare, 25 in Izegem en 2 in Hooglede houden tegenwoordig een oogje in het zeil. De beelden komen rechtstreeks binnen in de meldkamer van de politiezone RIHO, waar ze bekeken worden door twaalf burgermedewerkers die afwisselend in een ploegensysteem dag en nacht de beelden bekijken.

“Het volledige grondgebied in beeld brengen kan uiteraard niet. Vandaar dat er op strategische plaatsen camera’s staan. De komende periode worden de bestaande camera’s vervangen, maar wanneer we merken dat het op een bepaalde plaats nodig is kunnen we er nog steeds bijplaatsen. Het is zeker niet de bedoeling dat ze lukraak worden opgehangen”, aldus Kris Declercq, burgemeester van Roeselare en voorzitter van de politieraad.

Virtueel patrouilleren

De medewerkers in de meldkamer zijn specialist in het ‘virtueel patrouilleren’. Vanop de beeldschermen monitoren ze verschillende locaties en bekijken ze in real time de beelden. Gemiddeld twee keer per dag wordt er op basis van camerabeelden een ploeg aangestuurd of op het terrein ondersteund. “We halen er echt wel mooie resultaten mee. Zo hebben we al verschillende diefstallen en fietsdiefstallen opgelost dankzij de camera’s. Donderdag bleken de camera’s nog erg handig bij een ongeval met vluchtmisdrijf.”

Ook wanneer de politie een melding krijgt kunnen de medewerkers in de meldkamer vaak al kijken wat er precies gaande is en dat terwijl er een patrouille naar de plaats van de feiten rijdt. “Een digitale patrouille vervangt nooit een menselijke, maar ze vullen elkaar wel erg goed aan. Ondertussen blijven we mensen enthousiast maken voor de job. De recente jobdag lokte 150 geïnteresseerden, maar spijtig genoeg loopt het bij de rekrutering niet altijd even vlot”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Geen spionage

De meest recente cijfers laten zien dat het live en reactief bekijken van camerabeelden wel degelijk zijn nut bewijst. In 2021 werden er 1.198 feiten geregistreerd. “Wanneer er een interventie wordt uitgevoerd op aangeven van wat de camerabewaker op de beelden ziet, kan de betrokkene in 84 procent van deze interventies ter plaatse aangetroffen worden”, aldus korpschef Curd Neyrinck. De interventieploegen ter plaatse roepen ook steeds vaker de steun van de camerabewakers in: 526 keer in 2021. “De analyse van camerabeelden zorgt bijna dagelijks voor nieuwe informatie in lopende dossiers.”

Tien procent van de camera’s waarmee de politiezone RIHO werkt zijn van Chinese makelij. Maar spionagegevaar is er volgens de korpschef niet. “Doordat we met een heel gesloten systeem werken is er totaal geen gevaar dat beelden hier vertrekken.”