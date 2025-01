Brugse zwaan bij de kraag gevat en in politiecombi naar Minnewater gevoerd

Een zwaan zorgde dinsdag voor verkeershinder in de Sint-Salvatorskerkstraat in Brugge. Een interventieteam van de lokale politie rukte uit en vatte het dier bij de kraag. De zwaan werd in een combi vervoerd naar het Minnewaterpark, waar het dier zijn soortgenoten kon vervoegen. De interventie leverde een leuke foto op.

De lokale politie van Brugge postte woensdag een ludieke foto op haar Facebook-pagina. Daarop zie je een zwaan, zittend op de achterbank van een politiecombi. Het dier zit er redelijk op zijn gemak.

Bij de kraag

“De zwaan werd niet opgepakt wegens wangedrag, maar zorgde wel voor enige verkeershinder in de Sint-Salvatorskoorstraat in Brugge”, legt Lien Depoorter, woordvoerder van Politie Brugge uit. “De zwaan stond er midden op de weg en niemand durfde of kon er voorbij.”

“Een van onze interventieteams kon het dier ‘bij de kraag vatten’ en bracht de zwaan naar zijn soortgenoten in het Minnewaterpark. Dat soort werk hoort erbij als je voor de Brugse politie kiest”, knipoogt Lien Depoorter.