Brugse wijkinspecteur Roger Schutz geeft de fakkel door aan Anja Laga: “Slechts één keer slaag gekregen”

Roger Schutz, die sedert 2011 wijkinspecteur was in de residentiële wijk van Christus Koning, gaat met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Anja Laga. “Ik was door mijn naam voorbestemd om wijkagent te worden, want ‘schutzen’ in het Duits betekent ‘beschermen’”, knipoogt Roger.

“Wist je dat ik dezelfde naam heb als broeder Roger uit Taizé? Maar die werd neergestoken”, vertelt de wijkinspecteur, die jarenlang een vertrouwd figuur was in de wijk begrensd door de Buffelbrug en de Scheepsdalelaan. “Oudere Bruggelingen weten dat Christus Koning twee buurten heeft: de beste boter- en de margarinewijk. Ik bestreek enkel de residentiële buurt.”

“Er wonen daar veel dokters, advocaten en enkele Franstalige madammen, maar toch heerst er achter de statige gevels van de herenhuizen alsmaar meer verdoken armoede. Ik moest vaak een gerechtsdeurwaarder vergezellen om bewoners een dagvaarding voor het niet-betalen van huishuur of schulden te geven.”

Roger Schutz, een oud-leerling van de Frères, was aanvankelijk rijkswachter. Hij trad op bij voetbalwedstrijden, protesterende boeren en betogingen in de Voerstreek, maar stond ook in voor de openbare orde in het gerechtsgebouw. “Ik moest soms de hond van politierechter Sabine Ongenae uitlaten”, glimlacht hij. Na de politiehervorming koos Roger Schutz in 2001 voor de lokale politie. In 2011 volgde hij Patrick Vercruysse op als wijkinspecteur.

“Een van mijn belangrijkste taken was de woonstvaststelling na een adreswijziging. Wegens corona mochten wij een tijdje niet meer binnen in de huizen. Bijgevolg communiceerden wij via WhatsApp met de nieuwe ‘parochianen’, die zichzelf vervolgens moesten filmen in hun nieuwe interieur”, vertelt Roger Schutz.

Bemiddelen

De wijkinspecteur stelde in de loop der jaren vast dat ook Christus Koning diverser geworden is, met nogal wat ‘nieuwe Belgen’ in onder andere de Gustaaf Vincke-Dujardinstraat. “Er wonen Afghanen, Nepalezen en Syriërs in de wijk, erkende politieke vluchtelingen. Als ik bij hen aanbelde, deed ik mijn schoenen uit, omdat hun huis bezaaid is met tapijten. Ik heb ook de adreswijziging van Pieter Aspe en zijn vrouw Tamara moeten controleren. Hij bood mij een Omer aan”, vervolgt de inspecteur, die vaak samen met Fieto de clown het verkeer regelde aan de schoolpoort van Sint-Lodewijks in de Gerard Davidstraat.

“Ooit moest ik een sierhaantje uit een voortuintje ‘arresteren’. Met een vangnet dreef ik het in het nauw. Daarnaast was bemiddelen bij burenruzies een van mijn opdrachten. Twintig jaar lang werd een man in een flatgebouw belaagd door een van zijn buren. Slechts één keer in mijn carrière moest ik versterking oproepen, omdat ik een pak slag kreeg van… een vrouw. Ze apprecieerde niet dat ik haar berispte toen haar hond zijn behoefte deed op het speelplein in het Visartpark”, aldus Roger Schutz, die voortaan zijn vrouw Myriam Van Poucke zal bijstaan in haar schoenenwinkel in Sint-Michiels en met veel plezier zijn taak als opa op zich zal nemen.

(SV)