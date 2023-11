Brugse stadsderby is zondag een risicomatch met afgezonderde fanzone voor Cercle

Omdat de vorige Brugse stadsderby, op 19 februari 2023, ontsierd werd door hooliganisme, bestempelt de lokale politie de match Club-Cercle van zondag als ‘risicowedstrijd’. De politie zet extra manschappen in voor en na de wedstrijd in de Brugse binnenstad. Voor Cerclesupporters komt er op Jan Breydel een afgezonderde fanzone.

De harde kern van Club organiseerde in februari 2023, ter gelegenheid van de vorige stadsderby, zonder toestemming een optocht naar het stadion en probeerde in confrontatie te gaan met bewoners van de Lange Molenstraat, die tegen een nieuw stadion zijn. Na de derby braken er rellen uit op ’t Zand: Club-hooligans van VAK 313 gingen in Bras Café op de vuist met de Cheeky Green Boys, een harde kern van jonge Cercle-fans.

Risico

Korpschef Yves Rotty van de Brugse politie stelt: “De voorbije jaren hebben ons geleerd dat de wedstrijden tussen Club en Cercle niet langer in een gemoedelijke sfeer van de vroegere stadsderby’s worden afgewerkt. De ‘harde kernen’ van beide ploegen kunnen niet langer samen door één deur, wat de voorbije seizoenen telkens tot incidenten heeft geleid in en rond het stadion. De vermenging van supportersstromen voor- en na de wedstrijd is een bijkomende risicofactor die de kans op incidenten vergroot.”

“Dit dwingt ons ertoe bijkomende politiemaatregelen te nemen om incidenten te vermijden of het hoofd te bieden. Door de huidige stand in de competitie is ook het sportief belang groter geworden dan de voorbije jaren.”

Gescheiden supporters

Burgemeester Dirk De fauw vult aan: “Om de supportersstromen zo veel mogelijk gescheiden te houden wordt, in samenspraak met Club en Cercle, een afgezonderde fanzone voor de fans van Cercle gecreëerd op de bezoekerszone, bestaande uit muziek en catering, maar ook een gescheiden parkeerzone.”

“Er worden aanvullende movilo’s (mobiele fietsenrekken) geplaatst. Dit ter vervanging van de combiregeling die anders opgelegd wordt voor bezoekende fans. Er is een verhoogde politie-inzet, met toezicht in de binnenstad voor en na de match.”