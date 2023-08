Brugse politie trekt tien rijbewijzen in tijdens grootschalige controleactie

Tien ingetrokken rijbewijzen voor rijden onder invloed, negen processen-verbaal voor drugsbezit. Dat zijn de resultaten van de grootschalige ZAD-actie van de Brugse politie het voorbije weekend.

Bij de start van de tweede helft van het zomerseizoen organiseerde Politie Brugge, in samenwerking met de Douane en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, een grootschalige ZAD-actie (Zonder Alcohol en Drugs) in Zeebrugge. 55 bestuurders werden zaterdagnamiddag 5 augustus gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur.

“Uit de resultaten blijkt dat het merendeel nuchter de baan opging”, evalueert Peter Poitier, communicatieverantwoordelijke bij Politie Brugge.

Druk weekend

Het eerste weekend van augustus was een druk weekend met veel zomerevenementen op Brugs grondgebied maar ook in de omliggende kustgemeenten. Het was dan ook geen toeval dat de terreinen van de Douane in Zeebrugge zaterdagmiddag dienst deden als controlepost voor een grote verkeersactie van Politie Brugge, in samenwerking met de Douane en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Maar liefst 55 voertuigen moesten even aan de kant.

De resultaten van de actie zijn volgens Peter Poitier als volgt. Vier rijbewijzen werden ingehouden voor zes uur, in kader van alcohol, zes rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen, onder invloed van alcohol en/of drugs. Er werden negen processen-verbaal opgemaakt voor het bezit van drugs.

Onder invloed

Er werden waarschuwingen gegeven voor een vervallen verzekering, twee waarschuwingen voor het niet kunnen voorleggen van een inschrijvingsbewijs en twee waarschuwingen voor het niet kunnen voorleggen van een rijbewijs. Tenslotte waren er vier onmiddellijke inningen voor het niet dragen van een veiligheidsgordel.

“Nog de hele zomer blijft Politie Brugge op diverse locaties controleren op rijden onder invloed”, waarschuwt Peter Poitier.

Meer info over rijden zonder alcohol en drugs op www.rijzad.be