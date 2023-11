Brugse politie koopt zes extra camera’s aan om blinde vlekken te dekken in cameraschild

De Brugse politie wil zes extra camera’s plaatsen om blinde vlekken in het cameraschild te dekken. Dat kondigde burgemeester Dirk De fauw aan tijdens de gemeenteraad.

Besparen op de politie doet Brugge niet. Dat blijkt uit de politiebegroting die burgemeester Dirk De fauw (CD&V) maandagavond ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorlegde. De stadskas hoest volgend jaar 32,9 miljoen euro of 257 euro per Bruggeling op voor de financiering van het politiewerk. De prijs van de informatica om de politie ‘future proof’ te maken is al 1,27 miljoen euro.

Opleiding

Maandagavond keurde de gemeenteraad alvast een dossier voor de aankoop van nieuw informaticamateriaal ter waarde van 50.000 euro goed. De politie investeert ook 138.000 euro voor de opberging van 200 wapens in digitale wapenkasten in het Politiehuis.

Momenteel zijn er 31 aspirant politiemannen in opleiding, zodat het tekort aan manschappen eind 2024 nagenoeg zal opgelost zijn. De lokale politie Brugge telt 500 agenten. Bovendien wordt samengewerkt met zeven buurtinformatie netwerken.

Drugs

Om drugs in het verkeer beter te kunnen detecteren, koopt de politie een toestel van 30.000 euro voor de identificatie en de staalname van drugs aan.

De lokale politie Brugge beschikt volgens burgemeester Dirk De fauw momenteel over een performant camerasysteem: “Deze camera’s hebben in het verleden meer dan hun nut bewezen in kader van crowdmanagement, het in beeld brengen van incidenten en het aanreiken van bewijslast in dossiers.”

Cameraschild

“Toch zijn bepaalde zones in de stad onvoldoende gedekt door bewakingscamera’s waardoor blinde vlekken in het cameraschild ontstaan. Er wordt voorgesteld om een uitbreiding te voorzien in de omgeving van het Jan Breydelstadion, het Koning Albert I-park, het Simon Stevinplein en het Walplein”, aldus de Brugse burgemeester. De kostprijs van die zes camera’s bedraagt 92.600 euro.