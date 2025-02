Brugse politie klist twee oplichters die met gestolen bankkaarten dure aankopen verrichtten

Politie Brugge kon maandag 24 februari enkele oplichters bij de kraag vatten die met gestolen bankkaarten dure aankopen deden in twee handelszaken in centrum Brugge. Het waren de handelaars die onraad roken en de politie verwittigden, waardoor de verdachten nog dezelfde middag konden worden betrapt. De aankopen gebeurden opnieuw met bankkaarten die eerder die dag gestolen werden bij een 82-jarige vrouw, die ter goeder trouw had doorgeklikt op een frauduleuze mail. Politie en Parket roepen op om extra waakzaam te zijn.

Op maandag 24 februari 2025 liep er bij Politie Brugge een melding binnen vanuit een Brugse computerwinkel na een verdachte aankoop van 2 smartphones. Een jonge vrouw kocht er twee toestellen met een bankkaart die niet de hare bleek te zijn. Wat later probeerde een andere vrouw het nog eens met dezelfde kaart in dezelfde winkel, maar tevergeefs. De handelaar rook onraad en verwittigde de politie.

Bankkaart

Even later kreeg de politie een gelijkaardige melding binnen vanuit een andere Brugse multimediazaak even verderop. Daar kochten twee vrouwen twee dure smartphones met opnieuw dezelfde bankaart. Eén van de vrouwen werd ter plaatse nog tegengehouden, terwijl de andere dame ervandoor ging met een taxi met Nederlandse nummerplaat.

Een interventieploeg van de Brugse politie slaagde erin niet veel later de taxi te onderscheppen thv de Gentpoort. De vrouwelijke verdachte in de taxi had de gekochte smartphones vanuit de eerste winkel bij haar alsook 3100 euro cash geld en een creditcard op naam van een 82-jarige vrouw. De jonge vrouw die eerder in de multimediawinkel werd gearresteerd, had een bankkaart bij op naam van diezelfde 82-jarige vrouw. Die kaart werd gebruikt om de toestellen in beide winkels aan te kopen.

Schoonzoon

Even later belde de schoonzoon van de 82-jarige vrouw de politie met de melding dat een zogenaamde valse bankmedewerker eerder die dag langsgeweest was bij zijn schoonmoeder. De vrouw had kort daarvoor doorgeklikt op een frauduleuze mail, zogezegd afkomstig van de mutualiteiten.

Daarbij werd ze richting een valse website geleid, waar ze haar bankgegevens achterliet. Met die data konden de oplichters nog dezelfde middag de smartphones aankopen alsook een grote som geld afhalen, nadat een handlanger, in naam van de bank, eerst nog haar creditcard en bankkaart was komen ophalen.

Fraude

Bij Politie Brugge liep maandagavond trouwens nog een andere melding binnen van een valse bankmedewerker. Een bewoner uit Sint-Kruis werd opgebeld door de bank, die liet weten de bankkaarten van het slachtoffer te komen ophalen, zogezegd om hem te beschermen tegen fraude. Een interventieteam van de Brugse politie wachtte de verdachte op en kon de jongeman bij aankomst arresteren. Ook de bestuurder van de taxi waarmee hij opdaagde, werd opgepakt.

Vijf verdachten zitten momenteel in de cel op verdenking van informaticabedrog. Of deze beide incidenten met elkaar gelinkt kunnen worden, zal nog moeten blijken. Het Parket West-Vlaanderen werd op de hoogte gebracht en opende een onderzoek.

Alert

Politie Brugge en het Parket West-Vlaanderen roepen nogmaals op om erg alert te zijn voor mails waarbij er gevraagd wordt je bankgevens achter te laten. Ook zullen medewerkers van banken nooit bij mensen thuis langskomen om bankkaarten op te halen.

Contacteer je bank telefonisch bij de minste twijfel. Bij verdachte telefoontjes of aankopen, kan je best bellen naar 112 of 050/44 88 44.