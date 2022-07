Brugse politie doet een oproep na vliegtuigcrash: “Check uw tuin op spullen van de piloot”

Via sociale media vraagt de politie van Brugge aan inwoners van en rond de Torhoutse Steenweg hun tuin te controleren op ‘verloren’ voorwerpen. Dit heeft alles te maken met de spectaculaire noodlanding van het ULM-vliegtuigje op vrijdagmiddag in Sint-Andries.

De piloot activeerde het reddingssysteem en kon het toestel met behulp van een parachute veilig op de grond brengen. Het vliegtuigje landde verticaal, waardoor er heel wat spullen uit de cockpit zijn gevallen.

“Deze liggen nu verspreid in de omgeving van de crash, die plaatsvond op de Torhoutse Steenweg. Als je iets vindt in je tuin of de omgeving van je huis, gelieve dit te melden aan de politiedienst (050 44 88 44). Dan bezorgen wij de spullen terug aan de rechtmatige eigenaar”, klinkt het bij de Lokale Politie Brugge.