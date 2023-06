Brugse politie controleert buschauffeurs: slecht rapport voor autocars

Bij een controle op de autocarparking in de Bargeweg in Brugge stelde de lokale politie 31 inbreuken vast. Slechts drie autocar chauffeurs bleken volledig in orde met alle reglementen. Alle 231 bestuurders van De Lijn hadden hun rijbewijs op zak en zaten nuchter achter het stuur. Zij kregen een goed rapport.

De Brugse politie voerde op donderdag 8 juni van 9 tot 15 uur een verkeerscontrole uit in het kader van personenvervoer in de Bargeweg, op het Stationsplein en op de oefenterreinen van De Lijn. De politie werd bijgestaan door controleurs van De Lijn, de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), de Directie Toezicht op de Sociale Wetten en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Slecht rapport

Uit de resultaten blijkt dat de bestuurders van De Lijn en ook de Brugse taxichauffeurs over de hele lijn in orde waren. Bestuurders van binnen- en buitenlandse autocars daarentegen kregen een slecht rapport.

Er vond een grootschalige verkeerscontrole op het naleven van de wegcode plaats. In totaal zijn er 343 voertuigen gecontroleerd, waaronder verschillende bestuurders van De Lijn, binnen- en buitenlandse autocars en taxi’s.

Alle 231 bestuurders van De Lijn hadden hun rijbewijs op zak en zaten nuchter achter het stuur. Er werden ook 1127 reizigers gecontroleerd op 133 bussen. Hierbij werden 13 pv’s opgemaakt voor zwartrijden.

Taxi’s

Ook de 81 taxichauffeurs die zich die dag op het Stationsplein begaven, slaagden voor de ademtest en konden alle nodige boorddocumenten voorleggen.

Er werden ook 28 binnen- en buitenlandse autocars gecontroleerd. Naast diverse overtredingen op de wegcode, zoals gsm-gebruik achter het stuur en het niet dragen van een gordel werden er ook technische gebreken vastgesteld en hadden sommigen foute documenten bij.

Zwartwerk

Verschillende voertuigen reden ook zonder vervoersvergunning of zonder het verplicht op te maken reisblad. Verontrustend zijn ook de inbreuken op de rij- en rusttijden. Daarnaast hadden 3 autocars hun aangifte van verkeersbelasting niet uitgevoerd. Er werden bij 25 autocars maar liefst 31 overtredingen vastgesteld. Slechts 3 bestuurders waren dus volledig in orde.

Wat zwartwerk betreft, telden de sociale inspectiediensten die dag 4 inbreuken. In het totaal werden er tijdens de hele controle voor 12.347 euro aan boetes uitgeschreven….