Brugse politie betrapt automobilist met kind op zijn schoot

In het kader van een ZAD-actie – Zonder Alcohol en Drugs – controleerde de Brugse politie op dinsdagavond 28 februari 636 automobilisten in het verkeer. Slechts twee bestuurders onder invloed van alcohol werden op deze weekavond betrapt. Eén bestuurder had drugs genomen. Een andere kreeg een boete omdat hij reed met een kind op zijn schoot.

Tijdens de controle in de Tillegemstraat in Sint-Michiels moesten dinsdagavond 193 automobilisten een alcohol- of drugstest ondergaan. “Niemand bleek onder invloed van alcohol of drugs, maar werden er wel andere verkeersovertredingen vastgesteld”, zegt politiewoordvoerder Lien Depoorter.

Eén chauffeur had geen rijbewijs meer, een andere had zijn auto toevertrouwd aan een persoon zonder rijbewijs. Een motorrijder had zijn ‘L’ van leerling vergeten en een fietsdrager achteraan een voertuig had geen nummerplaat.

In de Koning Albertlaan moesten 147 chauffeurs blazen, ook daar bleek er niemand positief. Maar er werden vier pv’s van waarschuwing opgemaakt wegens defecte voorlichten.

Drugs

In Dudzele werd op hetzelfde tijdstip dinsdagavond op drie locaties 296 chauffeurs gecontroleerd: in de Westkapelse Steenweg, de Amaat Vynckestraat en de Zeebruggelaan. Daar bleken er twee bestuurders onder invloed van alcohol. Zij moesten voor zes uren voorlopig hun rijbewijs inleveren.

Eén bestuurder had drugs gebruikt en speelde meteen zijn rijbewijs kwijt. Twee chauffeurs betaalden onmiddellijk een boete: de ene stuurde met zijn gsm in zijn handen, de andere had een kind op zijn schoot.