Brugse korpschef krijgt Lifetime Achievement Award tijdens ‘Oscars voor Politie’

De Brugse korpschef Dirk Van Nuffel (65) heeft een Lifetime Achievement Award gekregen van de Circle of Police Leadership, zeg maar de Oscars voor hogere politie-officieren. Van Nuffel kreeg de award voor zijn jarenlange, buitengewone bijdrage aan de geïntegreerde werking van de politie in ons land.

Elk jaar reikt de Circle of Police Leadership, de beroepsvereniging voor leidinggevende politieambtenaren, diverse awards uit in verschillende categorieën. Op een gala-avond, in goede banen geleid door ex-Miss België Virginie Claes, kaapte de Brugse korpchef Dirk Van Nuffel de ‘Lifetime Achievement Award’ weg. De jury prees hem voor zijn jarenlange, buitengewone bijdrage aan de geïntegreerde werking van de politie in ons land.

Affaire Dutroux

Dirk Van Nuffel, die een bachelor in de Rechten, een master in de Criminologie en in de Informatie & Communicatiewetenschappen op zak heeft, werd in 1992 aangesteld als hoofdcommissaris en later korpschef bij de gemeentepolitie in Knokke-Heist. Vanuit die functie werkte hij actief mee aan de hervorming van de politiediensten. Hij lag zo mee aan de basis van het Octopusakkoord in 1998, dat in de nasleep van de affaire-Dutroux afgesloten werd en de basis vormde voor de eengemaakte politie zoals we die sinds 2001 kennen.

Korpschef

Van 2001 tot 2010 was Van Nuffel korpschef van de nieuwe politiezone Damme/Knokke-Heist en was hij ook de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Hij sprak op diverse congressen over politiehervorming en schreef een groot aantal bijdragen in de vakliteratuur. Sinds 1 januari 2011 is Van Nuffel de korpschef van de Brugse politie. Zijn mandaat werd in 2016 en 2021 verlengd. Op 1 juli volgend jaar hangt de Brugse korpschef zijn kepie definitief aan de haak.

Dirk Van Nuffel in april 2010 als korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist. (archief Jo Deman) © JD JO DEMAN

Van Nuffel zegt vereerd te zijn met de award, een beeld van de Varsenaarse kunstenares Sofia Speybrouck. “Ik wil hem opdragen aan de volledige generatie politieleiders die de hervorming hebben gerealiseerd. Dat was rond de eeuwwisseling, dat is al een hele tijd geleden en ik vermoed dan ook dat de meesten al met pensioen zijn. Ik ben wellicht één van de laatsten die nog overblijft. Het is ook voor mij stilletjes aan tijd om een lange loopbaan af te sluiten maar men zal het nog tot 1 juli volgend jaar met mij moeten doen in Brugge.” (lacht)

Uitdagingen

De Brugse korpschef was destijds één van de voortrekkers voor een nieuwe politiestructuur en waarschuwt de nieuwe generatie leiders dat ook zij heel wat werk voor de boeg hebben. “De volgende generatie staat voor enorme uitdagingen. Ons unieke Belgische politiemodel, met een lokale politie enerzijds die ondersteund wordt door een federale politie anderzijds, staat onder druk. Dat heeft te maken met de financiële perikelen bij de federale politie maar ook door het algemene begrotingstekort. Onze samenleving is ook enorm veranderd, denk maar aan de digitalisering en de globalisering. Ik ben ervan overtuigd dat er voldoende sterke jonge leiders klaar staan om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken”, klinkt het.