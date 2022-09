Brugs burgemeester Dirk De fauw: “Zelfs de lokale politie voelt zich niet meer veilig”

Belhamels uit de kust, Izegem en Roeselare komen in Brugge amok maken. De helft van de 180 jongeren die de Brugse politie vorig weekend identificeerde, had al iets op zijn kerfstok. Met extra camera’s, een verbod op glazen recipiënten in de uitgaansbuurt en een administratief plaatsverbod voor vandalen wil burgemeester Dirk De fauw die overlast bestrijden.

Tijdens de Brugse gemeenteraad peilde raadslid Stefaan Sintobin (VB) naar de resultaten van de grootscheepse politieactie vrijdagnacht in de uitgaansbuurt, na een reeks vechtpartijen: “Gaat het om Nederlandse jongeren, zoals in Knokke? Wat wil Brugge doen om in de toekomst die weekendoverlast te vermijden?”

Nele Caus(N-VA) feliciteerde de lokale politie met het kordate optreden: “Veiligheid is een basisrecht, zero tolerance is nodig.”

Zware dronkenschap

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelde de politie de voorbije weken toenemende problemen op de Eiermarkt en in de Kuipersstraat, en in mindere mate op ‘t Zand, vast: “Er is sprake van zware dronkenschap, jongeren drinken zo veel dat ze niet meer op hun benen kunnen staan en zeer onbeschoft worden.”

“Permanent moeten combi’s op vrijdag- en zaterdagnacht met dronken jongeren naar het politiehuis of het ziekenhuis rijden. Het is geen pretje om dezer dagen politieagent te zijn, je kunt je niet inbeelden wat die dronkaards achterlaten in de combi.”

Vuile flikken

“Uit de politieverslagen blijkt dat die nachtbrakers een totaal gebrek aan respect vertonen voor de agenten. Ze schelden hen uit, blijven ostentatief voor de combi wandelen, zelfs als de sirène aanstaat. Vuile flikken is een vaak gehoord scheldwoord. Vele hoteliers uit de buurt klagen, omdat jongeren op hun drempel zitten te drinken tot ze niet meer kunnen.”

“We moesten optreden. Bijkomend probleem is dat vele schoolgaande jongeren op vrijdag na school in de stad blijven hangen. Eerst op ‘t Zand en nadien zakken ze tegen 22 uur af naar de Eiermarkt, waar ze de cafés niet binnen gaan maar buiten blijven drinken en spelletjes spelen: schijngevechten! Want als de politie arriveert, beweren ze: we zijn goede vrienden. Met andere woorden, die jongeren tasten de grenzen af en pesten de politie.”

Messen

“Sinds de start van het schooljaar in september stellen we een toename van vechtpartijen vast. Er zijn ontvlambare groepen jongeren, sommigen tonen messen. Anderen gooien met glazen. Twee weken geleden werden twee banden van een politiecombi stukgereden wegens kapotte bierglazen midden in de Kuipersstraat.”

“Met mijn toestemming heeft de poltiie vrijdagnacht op grote schaal systematische identiteitscontroles uitgevoerd in de Brugse uitgaansbuurt. Van de 180 gecontroleerde personen waren er 90 geregistreerd voor criminele feiten: drugs dealen, diefstal, afpersing, opzettelijke slagen of wapenbezit.”

Kust

“Het was interessant om te achterhalen van waar die jongeren – nou ja, personen tot 35 jaar – afkomstig zijn: 55 procent van hen zijn Bruggelingen, 20 procent zakt uit de kust af naar Brugge. Met name uit Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge. 13 procent van hen komen uit Izegem en Roeselare!”

“Feit is dat als een lokaal bestuur uit een kustgemeente een maatregel neemt, zoals de sluiting van een danscafé in de Langestraat in Oostende, Brugge daarvan de gevolgen draagt. Die jongeren komen dan naar hier en proberen hun plaats op te eisen in het straatbeeld. Hun houding laat zwaar te wensen over: ze omsingelen en bespuwen zelfs agenten!”

“Ze palmen portieken en het voetpad aan de Biekorf in, roken joints in de parking en vallen mensen lastig. Er heerst een grimmige sfeer op straat. Zelfs de politie voelt zich niet meer veilig!”

Plaatsverbod

“In september heeft de politie 14 bestuurlijke arrestaties verricht: acht personen wegens ordeverstoring, zes voor openbare dronkenschap. Met de grootschalige identiteitscontroles willen we in kaart brengen wie voor amok zorgt. Hoe dan ook, komen er extra en gerichte voetpatrouilles. De politiecapaciteit wordt opgedreven. We zullen ook een administratief plaatsverbod geven aan amokmakers. Volgende week worden de eerste drie dossiers al behandeld.”

“Volgende maand zal ik aan de gemeenteraad voorstellen om een glasverbod in te voeren in de uitgaansbuurt, voor al wie iets buiten drinkt. De horeca staat daar niet afkerig tegenover.”

Blinde vlekken

Burgemeester Dirk De fauw had ook goed nieuws: “De problemen in het Minnewaterpark zijn grotendeelds verdwenen. Maar bij de heraanleg van het Minnewaterpark is er plaats voorzien voor een camera. Om de ‘blinde vlekken’ in ons cameraschild op te vullen, plaatsen we binenkort extra camera’s in de Kuipersstraat, op ‘t Zand en het Stationsplein. Maar ik wil er geen vijftig, zoals in Kortrijk. Ik behoed mij voor Big Brother en Chinese toestanden in Brugge.”

“Deze maand werden er aan het station drie pv’s opgesteld voor opzettelijke slagen en bedreigingen. De politie betrapte ook een jongen met een namaakwapen. Er zulen voortaan twee ploegen patrouilleren aan het station.”

Volgens Geert Van Tieghem (N-Va) zijn er sinds kort ook problemen aan het Bloso-stadion in Assebroek. Maar burgemeester Dirk De fauw had daar nog geen weet van. Stefaan Sintobin (VB) eiste meer controles van nachtwinkels die aan jongeren alcohol verkopen…”