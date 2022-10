Bruggelingen opgepakt en verhoord in onderzoek naar handel in illegaal middel tegen coronavirus voor katten

In een Antwerps onderzoek naar illegale handel in dierengeneesmiddelen heeft de politie maandagochtend zes huiszoekingen uitgevoerd in België (in Brugge, Lier en Riemst) en Nederland. Dat meldt het Antwerpse parket. Zes verdachten werden opgepakt en meegenomen voor verhoor.

Het geneesmiddel dat door de criminele organisatie zou zijn verhandeld, was een middel tegen het kattencoronavirus FIP. Voor die dodelijke ziekte bestaat geen erkende behandeling. In een besloten Facebookgroep werd het geneesmiddel in kwestie aan woekerprijzen aan de man gebracht, met het advies om het zes weken lang dagelijks toe te dienen aan een (mogelijk) geïnfecteerde kat.

Het Antwerpse parket stelt dat het middeltje in kwestie, op basis van GS-441524, niet vergund is door het Europees Geneesmiddelenbureau, noch door het Belgische Geneesmiddelenagentschap. Vermoedelijk werd de via de bewuste Facebookgroep verkochte lading overgevlogen uit China en vervolgens hier verspreid, onder meer via koerierdiensten, door een valse vermelding te geven van de inhoud ervan.

De hoofdverdachten in het dossier zijn een 32-jarige man en een 43-jarige vrouw. Ook de ouders van de man zouden een rol hebben gespeeld, net als twee andere vrouwelijke verdachten. In een jaar tijd zou er voor meer dan 120.000 euro aan het middel verkocht zijn. De behandeling die werd aangeboden in de Facebookgroep kostte gemiddeld 3.000 euro.