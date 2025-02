Bruggeling (27) voor politierechter na crash met wagen in gracht en lift naar huis: “Wilde mijn vrouw en kinderen niet in de steek laten”

Een 27-jarige Bruggeling belandde vorig jaar na een restaurantbezoek met zijn wagen in de gracht in Vlissegem. In plaats van de hulpdiensten te bellen, besloot de twintiger naar huis te liften. Enkele uren later stonden de agenten voor zijn deur en stelden ze vast dat de man teveel gedronken had. De Brugse politierechter legde de man maandagochtend een maandenlang rijverbod op.

Een 27-jarige Bruggeling ging op 20 juni 2024 op restaurant in De Haan en besloot zelf met zijn wagen naar huis te rijden. Onderweg naar huis liep het later die nacht in Vlissegem verkeerd: de automobilist viel wellicht in slaap achter het stuur en crashte met de wagen zo in de gracht.

De twintiger besloot geen politie te verwittigen en zelf naar huis te liften, omdat hij koste wat het kost ’s ochtends thuis wilde zijn bij zijn vrouw en pasgeboren tweede kindje. Enkele uren later stonden de agenten voor de deur en na controle bleek dat de man nog 1.66 promille alcohol in het bloed had.

Vonnis

Een milde straf was niet aan de orde, omdat de twintiger nog geen drie jaar geleden veroordeeld was voor een zware snelheidsovertreding. De man werd veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. De rechter legde ook een rijverbod van drie maanden op, waarvan twee maanden met uitstel. Ook het theoretisch en praktisch examen moet opnieuw afgelegd worden en de man moet psychologische en medische testen ondergaan.