Brugge is West-Vlaamse koploper voor drugsfeiten aan het station: “Alle expertise verdwijnt”

In 2020 werden er 33 pv’s voor drugsfeiten in en rond het station van Brugge opgesteld. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA). “Hiermee is Brugge de koploper van West-Vlaanderen”, zegt Brugs N-VA-voorzitter en Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese.

De laatste jaren zijn de geregistreerde drugsfeiten in en rond het Brugse station bij de hoogste in West-Vlaanderen. Desondanks liggen de cijfers een pak lager dan in recordjaar 2016: toen werden er maar liefst 100 gevallen geregistreerd.

Eén van de redenen hiervoor is volgens De Vreese het verdwijnen van de vaste post van de spoorwegpolitie in Brugge in 2016. “We zien sindsdien een sterke daling van het aantal geregistreerde drugsfeiten in en rond het station van Brugge. Dat komt vermoedelijk omdat er minder blauw aanwezig is in het station en er dus minder controle is. Naast Brugge, heeft het Kortrijkse station ook te kampen met hoge cijfers inzake drugsfeiten. In totaal werden er 115 gevallen in West-Vlaanderen in 2020 geregistreerd.”

Franky Demon (CD&V) wijst in een reactie naar Jan Jambon (N-VA). “In 2017 wilde Jan Jambon de spoorwegpolitie weg uit het station en meer op de treinen. Ik zei toen al dat investeren in nieuwe mensen in plaats van besparen en posten in stations te sluiten, de enige juiste maatregel is”, aldus de volksvertegenwoordiger.

Veiligheid

“Alle expertise verdwijnt in de stations, de lokale politie heeft niet dezelfde specifieke kennis om misdrijven en criminaliteit in een station aan te pakken. De spoorwegpolitie vervult een uiterst belangrijke rol om de veiligheid in en rond de stationsbuurt te vergroten. In het verleden bewezen ze al vaak hun nut bij het aanpakken van fietsdiefstallen, pickpockets en andere criminele activiteiten in het station.”

“Maaike De Vreese, van diezelfde N-VA. Vraagt nu vijf jaar later net meer spoorwegpolitie in het station met een volwaardige politiedienst. Er was een volwaardig punt van de spoorwegpolitie in Brugge, van waaruit alle interventies voor West-Vlaanderen vertrokken. Maar door de besparingen en personeelstekort werd dit herleid tot slechts een satellietpunt van Gent. Hierdoor is er geen vaste ploeg meer voltijds aanwezig in het station van Brugge”, besluit hij.