Brandveiligheid in Brugse danscafés laat te wensen over

De Brugse politie heeft dinsdag 30 mei een 12-tal dansgelegenheden in de Brugse uitgaansbuurt gecontroleerd op brandveiligheid. Wijkinspecteurs en rechercheurs gingen samen op pad met lokale toezichthouders milieu, deskundigen woonkwaliteit van de stad Brugge en een expert van de brandweer. De uitbaters werden ruim op voorhand verwittigd zodat ze hun zaak op dit punt reeds onder de loep konden nemen. Toch bleek de controle nodig en moet er in elke zaak nog een en ander worden bijgestuurd.

Vorige zomer brak er brand uit in een danscafé op de Eiermarkt. Dat gebeurde overdag, toen er gelukkig geen klanten aanwezig waren maar de schade was aanzienlijk. Voor stad, politie en brandweer reden genoeg om danscafés extra te controleren op brandveiligheid. Dat gebeurde dinsdag 30 mei, nadat de uitbaters een maand geleden reeds werden ingelicht.

Aandachtspunten

Bij elk danscafé werden alle aandachtspunten overlopen en kregen de eigenaars tips mee hoe bepaalde zaken in orde te brengen. Zo waren er vooral opmerkingen over de veiligheidsverlichting en de tweede uitgang. Als er slechts één veilige en bereikbare ontsnappingsroute is, mogen niet meer dan 99 personen in de zaak aanwezig zijn.

Aan de eigenaar zelf om hier een keuze te maken. In sommige zaken konden de uitbaters de nodige attesten niet meteen voorleggen maar kunnen die nog per mail worden nagestuurd richting de bevoegde diensten. Alle attesten moeten altijd aanwezig zijn in de zaak zelf. In twee danscafés was er brandbare versiering aan het plafond, wat meteen kan worden verwijderd.

Veiligheid

Burgemeester Dirk De fauw evalueert: “Dat dergelijke controles heel belangrijk zijn, bewijzen de aandachtspunten of tekortkomingen. In elke zaak is er wel iets dat moet worden aangepakt om de veiligheid van zowel personeel als publiek te garanderen. Veiligheid staat altijd voorop voor ons stadsbestuur.”

“Alle uitbaters krijgen nu drie maanden de tijd om deze tekortkomingen aan te pakken en hun zaak 100 procent brandveilig te maken. Daarna volgt een nieuwe controle. We hopen op een goede medewerking van de uitbaters van deze dansgelegenheden.”