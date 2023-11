Bouw nieuw politiekantoor van start gegaan

Op donderdag 23 november werd in de Woumenweg in Diksmuide de start gegeven voor de bouw van het nieuwe politiekantoor. Korpschef Johan Geeraert, een delegatie van de politie, burgemeesters van Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark waren samen met architecten en firma’s die voor de bouw instaan aanwezig bij het plechtige moment.

Burgemeester van Diksmuide, Lies Laridon, nam de besturing van de heimachine voor haar rekening. “Het heeft wat voeten in de aarde gehad om een geschikte plaats te vinden”, vertelde korpschef Johan Geeraert. “Maar op vandaag staan we hier bij de start van de werken voor het nieuwe gebouw, een gebouw dat klaar zal zijn voor de toekomst naar energienormen: we kozen voor massieve houtskeletbouw en hernieuwbare energie, het wordt een ecologisch en heel praktisch gebouw waar alle diensten zullen een plaats krijgen. Nu zit het personeel , zo’n 111 man, over 5 plaatsen verdeeld wat natuurlijk niet zo vlot werkt, straks zullen alle diensten gecentraliseerd zijn en kan er vlot gewerkt worden. De nieuwbouw zal omstreeks maart-april 2025 in gebruik kunnen genomen worden, als alles normaal kan verlopen.”.

Er zal groen rond het gebouw blijven. “Op het gelijkvloers komen de publieksruimte, de verhoorkamers, het arrestantencomplex, logistiek en onthaal. Rondom het centraal hart komen twee kantoorniveaus”, verduidelijkt korpschef Geeraert. “Het is ook de bedoeling dat de politieraad in de toekomst daar zal vergaderen. Er is gekozen voor een ruim, lichtrijk, modern en gezellig gebouw dat zeker ook voor de omgeving een meerwaarde zal zijn. Er zal een bezoekers-, fietsen- en personeelsparking komen met een aparte parking voor de interventievoertuigen.”

Het kostenplaatje voor dit nieuwe politiekantoor voor politiezone Polder – Diksmuide, Houthulst, Kortemark en Koekelare – bedraagt 7.5 miljoen euro.