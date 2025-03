Boete en rijverbod voor te snelle KVK-spits Ambrose

Profvoetballer Thierry Ambrose (27) moet een boete van 480 euro betalen en tijdens 15 weekenddagen zijn voertuig langs de kant laten staan. Dat besliste de Kortrijkse politierechtbank na een snelheidsovertreding in Anzegem.

Op 5 februari 2024 kon Ambrose, spits bij KV Kortrijk, met zijn voertuig aan 99 kilometer per uur langs de Vichtsesteenweg in Anzegem opgemerkt worden. Op die plek geldt een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur. Een politiepatrouille kon de wagen van Ambrose tot stilstand brengen. De Franse voetballer bleek zijn rijbewijs noch zijn identiteitskaart op zak te hebben. “Hij heeft wel nog een blanco strafblad”, benadrukte advocaat Randall Huysentruyt. “Indien mogelijk vraagt hij een rijverbod tijdens weekenddagen.” De politierechter ging daar op in en sprak een weekendrijverbod van 15 dagen uit, naast de boete van 480 euro. (LSi)