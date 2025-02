Blankenbergenaar (48) veroorzaakt ongeval onder invloed, maar beweert zelf slachtoffer te zijn

Een 48-jarige man uit Blankenberge is veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed van alcohol. De veertiger besloot bovendien weg te rijden. In de zittingzaal van de politierechtbank beweerde de man zelf het slachtoffer te zijn geweest van verkeersagressie door een jongeman met step. “Mijn cliënt wilde een aanrijding vermijden, trok daardoor aan zijn stuur en verloor de controle”, zegt de advocaat.

Op 19 augustus 2024 verloor een 48-jarige Blankenbergenaar de controle over het stuur van zijn Ford Mustang. De veertiger reed op een kruispunt rechtdoor en raakte een borduur en paaltje. Volgens getuigen zou de man uitgestapt zijn om schade te bekijken, maar besloot hij toch verder te rijden.

De man stond donderdagochtend terecht in de Brugse politierechtbank. En daar kwam plots een ander verhaal op de proppen. “Mijn cliënt is slachtoffer en geen dader”, zegt zijn advocaat. “Voor het ongeval gebeurde waren er al drie confrontaties met een stepper geweest.” Naar eigen zeggen werd de man al enkele kilometers geteisterd door de roekeloze stepper.

Discussie

De veertiger zou een eerste keer geclaxonneerd hebben naar de jongeman, omdat hij niet hoorde dat de man met zijn elektrische wagen naderde. “Dat heeft de stepper verkeerd opgevat”, gaat de advocaat verder. “Hij bleef traag voor de wagen rijden en weigerde uit de kant te gaan.” Nadien haalde de automobilist de jongeman in. “Later voegde de stepper vanuit een zijstraat vlak voor mijn cliënt in, waardoor een aanrijding nipt vermeden werd. Daar is toen een discussie ontstaan.”

Even verderop aan een kruispunt kwam het opnieuw tot een aanvaring. “De stepper dook plots vanuit de linkerkant plots op”, zegt de advocaat. “Mijn cliënt wilde een aanrijding vermijden, trok daardoor aan zijn stuur en verloor de controle. Hij is absoluut geen agressieve weggebruiker, maar zelf slachtoffer van verkeersagressie.”

Uitspraak

Na controle kon de man thuis aangetroffen vonden. Hij bleek te rijden onder invloed van 0.58 promille alcohol, wat net boven de toegestane limiet is. “Het is door die intoxicatie dat je bepaalde signalen verkeerd inschat”, sneerde de rechter. “Nuchter zou je die stepper gelaten hebben voor wat het was.”

De man kreeg voor de feiten een geldboete van 2.000 euro, waarvan 800 euro met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen.