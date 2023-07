Bijzonder bijstandsteam politiezone Vlas nu ook inzetbaar op grondgebied politiezones Riho, Polders en Midow

Politiezone VLAS heeft een eigen bijzonder bijstandsteam: TARES, dat de klok rond instaat voor het uitvoeren van moeilijke, risicovolle, zowel geplande als onvoorziene politietussenkomsten. “Tares is geen speciale eenheid, maar een bijstandsteam dat ondersteuning levert aan de reguliere ploegen indien nodig”, legt korpschef van politiezone Vlas Filip Devriendt uit.

Sinds begin 2022, na maanden van intensieve opleiding en training, beschikt de politiezone VLAS over een eigen, volwaardig Tactisch Respons team. Dit bijzonder bijstandsteam staat de klok rond in voor het uitvoeren van moeilijke, risicovolle, zowel geplande als onvoorziene politietussenkomsten in Kortrijk, Kuurne, Lendelede.

“Het gaat om een team van 10 inspecteurs en 2 hoofdinspecteurs die zich volledig gespecialiseerd heeft aan de hand van de ‘Omzendbrief GPI 81’, die het algemene referentiekader van ‘Bijzondere Bijstand’ in de lokale politie vastlegt”, zegt korpschef Filip Devriendt van PZ Vlas. Nu komen daar drie zones bij: PZ Riho, Polders en Midas. PZ Riho omvat Roeselare, Izegem en Hooglede, PZ Polders omvat Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark en PZ Midow omvat Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke.

“Een politiedienst zonder risico’s bestaat niet, dus is het aan de politiezone om maximaal in te zetten op veiligheid op het terrein, zowel voor de burger als voor eigen mensen”, verklaart Korpschef Filip Devriendt. “Dit kan enkel door degelijke opleidingen en trainingen in een wettelijk kader met kwaliteitsvolle middelen. PZ Vlas staat voor een goed en nauw contact met zijn burgers maar wil als politiezone ook klaar staan en zijn voor een kordate, veilige aanpak van criminaliteitsfenomenen op het terrein als het noodzakelijk is. Het korps is het politiecollege dankbaar voor deze investeringen en ondersteuning.”

Kernopdrachten

“Als tweede prioriteit wordt het TARES-team ingezet in functie van de prioriteiten, bepaald in het zonaal veiligheidsplan en de aanpak en bestrijding van lokale overlastfenomenen”, verduidelijkt Carine Dewaele, burgemeester van Lendelede. “Hierbij gaat het om concrete kernopdrachten zoals de aanpak van drugscriminaliteit, druggerelateerde overlast en woninginbraken, bijstand geven en toezicht houden op het naleven van de horeca overlastconvenanten en (grootschalige) evenementen.”

“Ook voor kleinere gemeenten is het kunnen beschikken over een TARES-team enorm belangrijk. Getuige hiervan zijn de recente zware incidenten in diverse, ook kleinere gemeenten: intra familiaal geweld met excessen, afrekeningen in drugsmilieu, vertakkingen van criminele netwerken”, vult Francis Benoit, burgemeester van Kuurne aan. Een dergelijk gespecialiseerd team is een absolute meerwaarde. Jongstleden nam ik als burgemeester zelf mee aan een oefening tijdens een TARES-training Hierdoor was ik getuige van hun doorgedreven professionaliteit en aanpak.”

Wapenen tegen grenscriminaliteit

“Kortrijk is een centrumstad in volle groei. Dat maakt dat ook op het vlak van veiligheid de uitdagingen voor onze politiezone meegroeien”, aldus Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk. “Bovendien liggen we dicht bij Frankrijk, waardoor onze regio zich ook moet wapenen tegen criminelen die de grens over steken.”

“Die mix maakt dat onze politiezone soms geconfronteerd wordt met opdrachten die niet meer als regulier politiewerk kunnen gezien worden, maar wel als ‘bijzondere bijstand’. In het verleden waren we voor dat soort interventies afhankelijk van een team van de federale politie. Nu beschikt Kortrijk over een eigen team dat niet alleen zijn werkgebied veel beter kent, maar ook weet hoe de lokale politiezone werkt en daar perfect op kan inspelen zonder cruciale tijd te verliezen.”