Bijna nergens zo weinig buurtinformatienetwerken als in West-Vlaanderen

Kortrijk was ooit de eerste stad in ons land waar een buurtinformatienetwerk (BIN) werd opgericht. Sindsdien is West-Vlaanderen die pionierspositie kwijt, want op heden telt onze provincie bijna het minste buurtinformatienetwerken. “We moeten echt een tandje bijsteken’, klinkt het bij CD&V-kamerlid Franky Demon uit Brugge.

Veiligheidsgevoel vergroten

In buurtinformatienetwerken bundelen de politie, buurtbewoners en de lokale overheden de krachten om de strijd aan te gaan tegen overlast en criminaliteit binnen een bepaalde buurt. De belangrijkste doelen zijn informatie-uitwisseling en preventie. Momenteel zijn er 49 BIN’s actief in West-Vlaanderen, terwijl de koplopers Antwerpen en Oost-Vlaanderen er respectievelijk 527 en 281 tellen. Enkel Limburg scoort met 28 BIN’s nog slechter dan onze provincie, op Vlaams niveau tenminste. Dat blijkt uit cijfers die Franky opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

In andere provincies stijgt het aantal BIN’s jaar na jaar, wij verloren er zelfs twee – in PZ Midow – in de afgelopen twee jaar. Demon vindt deze evolutie naar eigen zeggen betreurenswaardig: “BIN’s zijn niet alleen een bijzonder nuttig en succesvol instrument in de strijd tegen bijvoorbeeld woninginbraken, ze versterken ook de sociale cohesie in een wijk. Door burgers actief te betrekken bij de veiligheid in de eigen buurt zorgen we ervoor dat men een beetje let op elkaar en dat het veiligheidsgevoel in de buurt vergroot.” Hij spoort burgemeesters en korpschefs aan om het opzetten van BIN’s actief te promoten en faciliteren.

Ook tussen de verschillende politiezones zijn er verschillen merkbaar. PZ Arro Ieper doet het relatief goed met 5 buurtinformatienetwerken, maar PZ Polder heeft dan weer geen enkele BIN.