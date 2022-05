Bijna 10 procent van de bestuurders positief op alcohol bij controleactie Westkust

Bij een controleactie in het verkeer in de nacht van zaterdag op zondag in politiezone Westkust lieten bijna 10% van de bestuurders zich betrappen met een glas te veel op. “Nochtans gebeuren in België dagelijks 12 verkeersongevallen met een bestuurder onder invloed”, zegt Westkust.

De controleactie vond afgelopen zaterdagnacht plaats in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. “Bijna 10 % van de gecontroleerde bestuurders blies positief”, zegt Hélène Ingels van politie Westkust. “Van één bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk 15 dagen ingetrokken. Van de andere bestuurders werd het rijbewijs voor zes uur ingehouden. Eén bestuurder blies alarm, kreeg een onmiddellijke inning en mocht drie uren niet met de wagen rijden. Voor één bestuurder werd een proces-verbaal voor drugs in het verkeer opgesteld. In België gebeuren gemiddeld 12 ongevallen per dag met een bestuurder onder invloed van alcohol. De mooie zomerdagen kunnen ons verleiden tot een terrasje met een alcoholisch drankje. Maak vooraf afspraken wie zal opteren voor een non-alcoholisch alternatief. Zo hou je het voor iedereen veilig op de weg.”

Diverse bestuurders zonder gordel

Naast rijden onder invloed stelde de politie nog tal van overtredingen vast. “Er werden eveneens pv’s opgesteld voor het rijden zonder rijbewijs en voor het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon zonder rijbewijs. Een gerechtelijk proces-verbaal werd opgesteld voor een bestuurder die de probatievoorwaarden schond. Verder gebeurden diverse onmiddellijke inningen wegens het niet dragen van de gordel, wegens het rijden met een niet-verlichte fiets, wegens het gebruik van een mobiel elektronisch apparaat achter het stuur en wegens het niet bij zich hebben van identiteitskaart en rijbewijs. Ten slotte volgden nog 5 processen-verbaal van waarschuwing omwille van vervallen keuringen en omwille van afwezigheid van verzekerings- en/of inschrijvingsbewijs. Eén opmerking werd gegeven op het gebruik van een elektronische step met zadel.”