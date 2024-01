Bewoner detentiehuis ontsnapt via dak: “Misbruik gemaakt van het systeem”

Een bewoner van het detentiehuis in Kortrijk is vrijdag ontsnapt via het dak. De politie is naar hem op zoek. “Hij heeft misbruik gemaakt van het systeem”, zegt parketwoordvoerder Filiep Jodts.

Het detentiehuis van Kortrijk, gelegen aan de Sint-Denijseweg, is geen gevangenis al is de bewegingsvrijheid er beperkt. Er is plaats voor 57 bewoners die een relatief korte gevangenisstraf opgelegd kregen. Het detentiehuis dient voornamelijk als overgangsperiode om terug in de maatschappij te integreren, bewoners kunnen bijvoorbeeld gaan solliciteren.

Af en toe maakt iemand echter misbruik van het iets vrijere systeem. Vrijdag ontvluchtte een bewoner het detentiehuis via het dak. “Het personeel heeft dit snel opgemerkt en de politie verwittigd”, zegt parketwoordvoerder Filiep Jodts. “Hij wordt momenteel nog gezocht. Op het ontsnappen op zich staat geen straf maar de bewoner zal de rest van zijn opgelegde straf wellicht in de gewone gevangenis moeten uitzitten. Deze ontsnappingspoging kan ook enige kansen op een vervroegde vrijlating hypothekeren.”

In november 2022 ontsnapte ook al een man uit het detentiehuis. (JF)