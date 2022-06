Bestuurders betrapt zonder gordel of met drugs, 4.737 euro geïnd bij controle zwaar vervoer

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend twee verkeersacties waarbij eenmaal samen werd gewerkt met expertisecentrum voor keuring GOCA. Daarbij werd voor 4.737 euro aan onmiddellijke inningen uitgeschreven.

De eerste verkeersactie afgelopen weekend op het grondgebied van politiezone Westkust (De Panne/Nieuwpoort/Koksijde) vond vrijdag plaats. Toen werd samengewerkt met expertisecentrum GOCA. Het ging om een grootschalige verkeersactie waarbij gefocust werd op zwaar vervoer. Er werden voor 4.734 euro aan onmiddellijke inningen uitgeschreven. De politie stelde vast dat ladingen van enkele vrachtwagens niet of onvoldoende verzekerd waren. Een chauffeur droeg zijn gordel niet en een ander respecteerde de rij- en rusttijden niet. De GOCA bracht het mobiel keuringsstation mee en kon zo heel wat defecten of onveilige situaties aan vrachtwagens vaststellen.

Jonge bestuurder met drugs

Daarnaast hield de politie ook een algemene verkeersactie waarbij tal van overtredingen werden vastgesteld. Een jonge bestuurder had te veel alcohol gedronken en nog een andere jonge bestuurder had niet alleen drugs gebruikt maar er ook in bezit. Er werden pv’s opgesteld. Een voertuig werd in beslag genomen omdat het niet verzekerd was. Verschillende bestuurders kregen een pv van waarschuwing en moeten onmiddellijk hun auto laten keuren of technisch in orde zetten. Drie bestuurders kregen een GAS-boete wegens verkeerd parkeren. Een terugkerend fenomeen de laatste tijd is dat er opnieuw drie bestuurders betrapt werden die reden zonder gordel, met alle gevaren van dien. (JH)