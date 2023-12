Bert moest dit jaar 1,000 euro boete betalen voor… een foto van zijn moto: “In Tillegembos zien ze mij niet meer terug”

Het verhaal over de boete die Bruggeling Bert Wydooghe kreeg was dit jaar met ruime voorsprong het meest gelezen artikel op onze nieuwswebsite KW.be.

“Aan het Streekhuis in het Tillegembos reed ik met mijn moto voorbij de parking en liet mijn tweewieler, met uitgeschakelde motor, uitbollen tot aan een picknickbankje. Ik wou er een mooie foto maken van mijn moto, tot de boswachter me er attent op maakte dat ik daar niet mocht rijden. Ik gaf toe in fout te zijn en beloofde de boete te betalen”, zegt Bert. Dit voorjaar kwam de afrekening. “Omdat men dit bij het parket niet als een verkeersovertreding maar als een milieumisdrijf beschouwde, liep de boete op tot 1.000 euro. Te betalen binnen de maand.” Bert won juridisch advies in, maar kreeg de raad om braafjes te betalen. “Mensen konden bijna niet geloven dat ik niets anders verkeerd had gedaan, gezien de hoge boete. Maar toch is het zo: ik heb met mijn uitgeschakelde moto welgeteld vier meter te ver gereden en dat heeft me duizend euro gekost. Eén ding is zeker: in Tillegembos zien ze mij niet meer terug”, lacht hij een beetje groen.