Bart Terryn volgt in Langemark en Bikschote Lynn Notable op

Bart Terryn (49) is de nieuwe wijkinspecteur in Langemark en Bikschote. De Westrozebekenaar – die ook mede-uitbater is van speelboerderij ’t Ganzengoed aldaar – neemt de functie over van Lynn Notable.

Bart Terryn is een geboren en getogen Westrozebekenaar. “Ik beleefde er mijn mooie jeugdjaren samen met mijn broers Rik, Hans en Bob. Na mijn lagere school in Westrozebeke ging ik naar het college in Roeselare. Ik was pas zeventien toen ik jammer genoeg mijn vader verloor. Na het college studeerde ik grafische technieken. Daarna werkte ik vier jaar in de grafische sector. Ik deed dan mee aan het examen bij de politie, slaagde en startte bij het Moorsleedse politiekorps.”

“Mijn opleiding heb ik gekregen in de politieschool in Brugge. Door de politiehervorming kwam ik in 2002 bij de Ieperse interventiedienst terecht. Toen inspecteur Ivan Hoedt in Langemark-Poelkapelle met pensioen ging, solliciteerde ik voor invulling van die post. Met succes, want sinds 1 oktober 2015 maak ik deel uit van het politiekorps in de Bakelandtgemeente. Ik voel me hier echt goed in mijn vel, tussen mijn sympathieke collega’s.”

“Tot voor kort behoorde ik tot het steunteam binnen de regiopost Langemark-Poelkapelle. Ik zorgde voor het onthaal en de aangiftes op het kantoor. Daarnaast maakte ik ook deel uit van de regio Oost binnen onze zone en stond ik in voor het afhandelen van tweedelijnsinterventies en overlastpatrouilles. Als wijkinspecteur voor Langemark en Bikschote zal ik proberen wijkgebonden opdrachten en problemen aan te pakken en op te lossen. Het doel is een zichtbaar aanspreekpunt binnen de deelgemeenten te worden. De wijkinspecteur is immers de eerste contactpersoon voor meldingen, informatie en advies voor de bewoners.”

Ezels en schapen

Bart Terryn is ook een van de drijvende krachten achter speelboerderij ’t Ganzengoed in Westrozebeke, die hij samen met zijn vrouw Tamara Staelens uitbaat. “Al mijn vrije tijd besteed ik aan het onderhoud van het domein en het verzorgen van de dieren. Tijd voor andere hobby’s is er niet. Op ‘t Ganzengoed zijn er niet enkel ganzen, maar ook ezels, geitjes en schaapjes. Naast een tentoonstelling van ganzenborden zijn er ook twee doolhoven. We profileren ons als een echte speelboerderij, waar jong en oud zich kunnen uitleven met volksspelen op de speelzolder, minigolf, pitpat, gocarts, fietsjes, ganzenbordspel en zoveel meer.”