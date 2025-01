Automobiliste krijgt boete en rijverbod nadat ze zwalpte langs Rijksweg met 2,4 promille op: “Tienerdochter zat naast haar als passagier”

Aan 25 kilometer per uur en aan het zwalpen. Agenten zagen op 7 december 2023 langs de Rijksweg (N36) in Izegem dat er iets aan de hand was met de 41-jarige automobiliste achter het stuur. Ze bleek teveel alcohol te hebben gedronken maar er was meer aan de hand…

“We moeten het niet verbloemen. Ze had een alcoholprobleem”, viel advocaat Frederic Busschaert voor de Kortrijkse politierechtbank meteen met de deur in huis. “Maar op 1 februari 2024 zijn haar ogen open gegaan. Ze haalde haar dochter van school af en viel in slaap achter het stuur. Prompt liet ze zich voor een ontwenningskuur in een ziekenhuis opnemen. Op vandaag is ze van de alcohol af.”

“In zo’n toestand, met haar 10-jarige dochter als passagier”, benadrukte de openbare aanklager. “Ook in 2017 liep ze al een veroordeling voor alcoholintoxicatie op.” “Ik besef dat alcohol niet de oplossing van problemen is”, aldus J.D. De politierechter veroordeelde haar tot een boete van 800 euro en een rijverbod van 45 dagen. (LSi)