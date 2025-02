Automobilist (51) belandt in gracht en laat wagen achter: “En als politie je belt wil je niet zeggen waar je zit”

Enkele agenten troffen in Oostkamp vorig jaar een achtergelaten wagen in de gracht aan. Toen ze de eigenaar van het voertuig wilden opsporen, weigerde die ook alle medewerking. “Dan kunnen wij alleen maar vermoeden dat jij zodanig veel gedronken had, dat je niet wilde blazen”, zegt de politierechter die de man veroordeelde tot een geldboete en rijverbod.

Een 51-jarige automobilist kwam op 9 juni vorig jaar in Oostkamp met zijn wagen in de gracht terecht. De man kon zelf uit de wagen klauteren en besloot te voet weg te vluchten.

Toen een politiepatrouille de achtergelaten wagen aantrof en telefonisch contact opnam met de man, weigerde hij ook alle medewerking. “En als politie je belt wil je niet zeggen waar je zit”, zegt de politierechter. “Dan kunnen wij alleen maar vermoeden dat jij zodanig veel gedronken had, dat je niet wilde blazen.” Al was dat volgens de man, die afzakte naar de zitting, zeker niet het geval.

Vonnis

De vijftiger kreeg een geldboete van 1.840 euro, waarvan 1.040 euro effectief opgelegd. De rechter besloot ook twee keer een rijverbod uit te spreken: een keer acht dagen en ook nog eens anderhalve maand.