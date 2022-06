Antwerpse politie grijpt voortvluchtige autobestuurder in Kortrijk

Om 16.30 uur werd zondag in Oost-Vlaanderen een Frans voertuig opgemerkt op de E17 richting Antwerpen. De federale wegpolitie en de politiezone Antwerpen zetten de achtervolging in. Na een resem verkeersinbreuken keerde de auto om richting Kortrijk, vermoedelijk om de grens met Frankrijk over te steken.

De politiezone Antwerpen kreeg de auto uiteindelijk tot stilstand na zeven keer gevuurd te hebben op de wielen van het voertuig. De passagier van de wagen probeerde nog te ontsnappen maar werd uiteindelijk aangetroffen. In de koffer van de wagen werd een grote hoeveelheid drugs gevonden en enkele gsm’s. De bestuurder en de passagier (geboren in 1990 en 1994, uit Frankrijk) zijn opgepakt en worden dinsdag voorgeleid.