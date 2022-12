Anne Mie Depreitere is de nieuwe wijkinspecteur voor Laguna-Heist Midden

Na vier jaar als teamcoach van het wijkteam Knokke-Heist trekt Anne-Mie Depreitere zelf het veld in als wijkinspecteur bij de politiezone Damme/Knokke-Heist. Ze neemt er de fakkel over van Johnny Degraeve die met pensioen ging.

De keuze om bij de politie aan de slag te gaan, kwam niet als een verrassing voor Anne-Mie. “Ik startte mijn politiecarrière in 1995 bij de interventiepolitie. Het klinkt cliché, maar het was mijn kinderdroom”, glundert ze. “Ik heb nog een tekening liggen van toen ik 12 jaar was met daarop: later wil ik politie worden”.

Met de fiets op straat

De wijk Laguna-Heist Midden biedt de wijkinspecteur een nieuwe uitdaging. “Johnny was een wijkinspecteur die altijd met de fiets in het straatbeeld kwam. Dat ga ik zoveel als mogelijk ook doen. Ik wil aanspreekbaar zijn en zien wat er zich in mijn wijk afspeelt. Behandel de ander zoals je zelf graag behandeld wordt. Dit is de rode draad doorheen mijn carrière.”