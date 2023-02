Alweer koperdiefstal ontdekt op bouwwerf in Koksijde

Er werd voor de tweede dag op rij aangifte gedaan van een diefstal op een bouwwerf in Koksijde. Telkens werd daarbij koper gestolen.

Maandag in de namiddag kreeg de politie de aangifte dat er een diefstal werd gepleegd op een bouwwerf in de Strandlaan in Koksijde. Een onbekende dief ging er de werf op en stal er vijf koperen stukken van een verwarmingsinstallatie en is sindsdien spoorloos.

Een dag eerder werd al aangifte gedaan van een diefstal op een bouwwerf in de Koninklijke Baan in Koksijde. Daar gingen een of meerdere onbekenden het terrein op en knipten het snoer door van de torenkraan die ze ter plaatse stripten. Ze gingen aan de haal met het koper. Vermoedelijk werden beide diefstallen dit weekend gepleegd. (JH)