Alerte politiemotard redt leven van jongeman (18)

Een motorrijder van de politiezone Vlas heeft maandag in Kortrijk het leven gered van een jongeman die plots neerzeeg.

Het incident speelde zich maandagmiddag af op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, vlakbij de gebouwen van het centrum voor Volwassenenonderwijs Miras. De motorrijder van de politie reed er tijdens zijn patrouille voorbij toen hij een groepje jongeren opmerkte die zijn aandacht trokken. “Onze motorrijder zag een jongeman steil achterovervallen. Zijn vrienden reageerden nogal paniekerig, waarop de politieman van zijn motor sprong en naar de jongen toeliep om hulp te bieden”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politie.

Het 18-jarige slachtoffer vertoonde geen teken van leven meer. Er was geen hartslag meer vast te stellen, waarop de politiemotard startte met reanimatie. “Meteen daarna kreeg de politieman bijstand van een brandweerman in burger die daar ook passeerde. De brandweerman kon overnemen en via de dispatching verwittigde de politieman de MUG en ambulance”, zegt Thomas Detavernier.

De twee reddende engelen slaagden erin om de jongeman terug bij bewustzijn te brengen voor hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. De toestand van de jongen zou ondertussen gestabiliseerd zijn. Waarom hij plots onwel werd, is onduidelijk.