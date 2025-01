Alcoholslot en rijverbod voor restauranthouder bij vierde veroordeling: “Hoeveel lessen moet je krijgen?”

In het holst van de nacht kon een 56-jarige restauranthouder uit Deerlijk met 2,8 promille achter het stuur van zijn auto geklist worden. Goed voor zijn vierde veroordeling wegens alcoholintoxicatie en een nieuw rijverbod. “Hij heeft zijn oud alcoholslot nog thuis liggen”, aldus advocate Julie Vandenbogaerde.

Het was rond 3.30 uur ’s nachts toen C.D. op 2 februari 2024 half slapend achter het stuur van zijn geparkeerde voertuig kon gecontroleerd worden. Dat gebeurde vlakbij zijn woning. De man gaf toe dat hij er een uitje naar café Shamrock in Harelbeke op had zitten en dat hij nog naar huis was gereden. En dat niettegenstaande hij bij vorige veroordelingen voor alcohol achter het stuur al eens zijn rij-examens opnieuw had moeten afleggen en hij al eens een jaar met een alcoholslot had moeten rondrijden. “ Hoeveel lessen moet iemand krijgen vooraleer hij de boodschap heeft begrepen?”, vroeg de politierechter zich af. Advocate Julie Vandenbogaerde boog het hoofd en probeerde nog wat begrip te vragen. Tevergeefs: de politierechter veroordeelde C.D. tot een boete van 1.600 euro, een rijverbod van 4 maanden en een nieuw alcoholslot voor 1 jaar. “Hij heeft het vorige nog liggen”, klonk het wat cynisch. Als de automobilist zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij nog maar eens opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. (LSi)