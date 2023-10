Al 950 meldingen van tags op Brugse huisgevels

Vorig weekend bekladden onbekende graffitispuiters diverse gevels in Assebroek met tags. Politie en stadsbestuur krijgen steeds meer meldingen over graffitischade. Volgens burgemeester Dirk De fauw liepen er dit jaar al 950 meldingen binnen.

Zaterdagnacht bekladden onbekenden de voorgevel van slagerij De Fruyt in de Daverlostraat in Assebroek. Diezelfde nacht werden een woonhuis in dezelfde straat en een kapperszaak in de Wagnerstraat ook het doelwit van deze vandalen. De politie spoort de daders op, voorlopig zijn ze nog altijd niet ontmaskerd en geïdentificeerd.

Kentering

In het nabije verleden bleef Brugge relatief gespaard van deze vorm van vandalisme, omdat er weinig krotten zijn. Doorgaans hebben graffitispuiters de beleefdheid om propere huizen links te laten liggen en misbruiken ze enkel vuile gevels voor hun ‘tekentalent’.

Maar er is een negatieve kentering bezig. Burgemeester Dirk De fauw stelt: “Dit jaar hebben we al 950 meldingen voor graffitischade binnen gekregen. Vorig jaar waren er in totaal een goede 1.200 meldingen. Sinds 2020 is er een duidelijke stijgende lijn in de meldingen, in de jaren voor 2020 hadden we ‘slechts’ om en bij de 500 meldingen per jaar.”

Hotspots

Volgens de Brugse burgemeester heeft één persoon enorm veel ‘schade’ aangericht op vele plaatsen vorig weekend: “Dat zien we wel meer, maar nooit zo uitgesproken. Het is makkelijk om snel een tag of iets met een sjabloon te zetten, zich naar een andere locatie te verplaatsen en hetzelfde te gaan doen. Er zijn in Brugge enkele ‘hotspots’, onder andere de skateparken en bepaalde plaatsen in het stadscentrum.”

Volgens Lien Depoorter, woordvoerder van de politie Brugge, is het aan het parket om graffitispuiters al dan niet te vervolgen: “Er bestaat daar geen GAS-wetgeving voor, het gaat om strafrechtelijke inbreuken.”

De correctionele rechtbank kan wel werkstraffen uitspreken voor graffitispuiters. Burgemeester Dirk De fauw betreurt dat specifieke daders van graffiti tot nu toe nog niet ingeschakeld konden worden bij de dienst Openbaar Domein: “We staan daar zeker voor open, maar zijn daarin afhankelijk van toeleiding van die werkgestraften naar de stad.”

Belfort

Lien Depoorter benadrukt dat het dossier van de tags in Assebroek volledig losstaat van de bekladding van het Belfort en het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck eerder deze maand: “Die dader kon geïdentificeerd en gevat worden dankzij de stadscamera’s en bekende nog de dag zelf, de dader of daders van de feiten in Assebroek zijn nog niet gevat. Het onderzoek van de camerabeelden loopt nog.”