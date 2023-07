78 personen betrapt met drugs op Ostend Beach: “Op een totaal van 20.000 bezoekers is dit bijzonder laag”

Muziekfestival Ostend Beach is een van de topevenementen in Oostende. Met zowat 20.000 festivalbezoekers was het zowel op als naast het evenemententerrein erg druk. “Het aantal incidenten viel op één hand te tellen, ook het aantal vaststellingen op drugsbezit lag lager dan vorig jaar”, weet korpschef Philip Caestecker. Politie Oostende benadrukt de prima samenwerking met de festivalorganisatoren.

De dienst Verkeershandhaving voerde intensieve controles uit in de Ringlaan en Dokter Eduard Moreauxlaan, twee belangrijke invalswegen richting het festival. Maar liefst 207 automobilisten legden een negatieve ademtest af. Helaas vielen er twee positieve drugstests en één positieve alcoholproef te noteren. De drie bestuurders speelden voor vijftien dagen hun rijbewijs kwijt. Nog eens twee andere autobestuurders zagen het rijbewijs voor drie uur ingetrokken na een ‘alarm’-resultaat. Tijdens de controles werden veertien pv’s op gemaakt en elf processen-verbaal van waarschuwingen, onder meer voor het niet dragen van de gordel, het ontbreken van een kinderzitje of gsm-gebruik aan het stuur.

Drugs in onderbroek

Op het festivalterrein zelf was de recherche actief met controles op drugsbezit. Daarbij werden 78 personen gevat die verboden middelen bij zich hadden. De helft daarvan had de drugs in hun onderbroek verstopt. In 34 gevallen werden klassieke pv’s opgesteld en aan het parket overgemaakt. 44 personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking (kortweg OMS) voorgesteld, goed voor in totaal 6.600 euro aan inningen. De bedragen van zo’n OMS variëren van 75 tot 500 euro en zijn afhankelijk van de hoeveelheid aangetroffen drugs. 63 van de 78 betrapte feestgangers waren Belgen, daarnaast noteerde de politie nog eens zes andere nationaliteiten.

“Alle gevatte personen hadden beperkte hoeveelheden drugs bij zich”, zegt korpschef Caestecker. “Tegenover vorig jaar, toen we 81 positieve vaststellingen verrichten, zien we een lichte daling. Ook het geïnde bedrag aan OMS’en ligt lager tegenover 2022 (toen 7.400 euro, red.). Dat wijst erop dat controles en handhaving hun vruchten afwerpen.”

Positieve terugblik

Alle controles verliepen in samenwerking met studenten van de West-Vlaamse Politieschool. Zo kunnen ze de theorie rond bijvoorbeeld gerechtelijke fouilles, identificaties en drugs- en alcoholtests in de praktijk omzetten.

Algemeen lag het aantal incidenten op en rond het festival bijzonder laag. “Je kan ze letterlijk op één hand tellen, wat op een totaal van 20.000 festivalgangers bijzonder laag is. We blikken dus zeer positief terug op Ostend Beach en benadrukken de goeie samenwerking met de organisatie”, besluit een tevreden korpschef.