28 nieuwe korpsleden leggen eed af bij Lokale Politie Middelkerke

Op dinsdag 12 december om 15 u. legden maar liefst 28 nieuwe korpsleden van de Lokale Politie Middelkerke hun eed af uit handen van burgemeester Jean-Marie Dedecker in het gemeentehuis.

Waarom zoveel? Omwille van de coronapandemie konden de nieuw aangeworven korpsleden hun officiële eed nog niet afleggen. Met deze massa-eedaflegging is dat nu opgelost. Binnenkort organiseert Lokale Politie Middelkerke een nieuwe infoavond voor kandidaat-rekruten.

Korps verjongt

Lokale Politie Middelkerke wierf afgelopen jaren heel wat nieuwe agenten aan over verschillende functies. Ook in de omkadering van het korps zijn enkele nieuwe krachten van start gegaan. Commissaris Kris Daels is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van het Middelkerkse politiekorps. “Politiewerk is door de jaren sterk veranderd. Naast handhaving, houden agenten zich nu heel vaak bezig met preventieve ingrepen en moeten ze constant de maatschappelijke context monitoren. Naast hun all-round politiewerk, krijgen jonge agenten ook de kans om zich gericht te specialiseren in een bepaald veld. Binnen het korps geven we daarom permanente, interne opleidingen die gebaseerd zijn op die nieuwe tendensen. Daarom is de verjonging van het Middelkerkse politiekorps cruciaal om de hoge veiligheid in Middelkerke te behouden.”

Info- en rekruteringsavond Lokale Politie

Op donderdag 22 december om 19 u. is er in centrum De Branding in Middelkerke een info- en rekruteringsavond voor potentiële politieagenten en medewerkers. Naast algemene informatie biedt Lokale Politie Middelkerke ook een persoonlijk begeleidingstraject voor geïnteresseerde kandidaat-rekruten. (PG)