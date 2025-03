26ste veroordeling voor restauranthouder na dagvaarding voor correctionele én politierechtbank voor partnergeweld en rijden onder invloed: “Na een ‘annus horribilis’”

Een ‘annus horribilis’. Dat beleefde een 46-jarige restauranthouder en vleeshandelaar uit Zwevegem volgens zijn advocaat tussen 2023 en 2024. Het resulteerde deze week in twee rechtszaken, correctioneel én voor de politierechtbank. Alvast goed voor een 26ste veroordeling door een politierechter en een alcoholslot.

Maandag stond B.M. nog met gebogen hoofd voor de correctionele rechtbank in Kortrijk terecht. Hij werd er door zijn ex van beschuldigd haar tijdens een ruzie te hebben verwond. De vrouw kon op 9 september 2023 op een parking in Heule-Watermolen gevonden worden, nadat ze de woning was ontvlucht. Het dieptepunt in een relatie die zo’n 5 jaar stand hield. B.M. betwistte evenwel dat hij haar met opzet had geslagen. “Ze stonden onder de dampkap te roken”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Hij trok haar naar zich toe maar ze kwam met haar hoofd tegen het fornuis terecht. Ongewild.”

De advocaat moest wel toegeven dat B.M. die avond teveel alcohol had gedronken en dat was ook op 24 maart 2024 het geval. De Zwevegemnaar kon al zwalpend met zijn voertuig door de politie tegengehouden worden. Hij bleek meer dan 2 promille alcohol in het bloed te hebben. “De relatiebreuk zorgde er voor dat hij toen wat meer alcohol dronk dan normaal”, aldus Thomas Vandemeulebroucke. “Op vandaag is dat niet meer het geval.” De openbare aanklager merkte evenwel op dat B.M. al 25 veroordelingen voor de politierechtbank op zijn kerfstok heeft, waaronder 3 voor alcoholintoxicatie.

De politierechter legde dan ook de verplichting op om een jaar lang met een alcoholslot rond te rijden. Daarbovenop kreeg B.M. een boete van 1.600 euro en een rijverbod van 45 dagen. Als hij zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij eerst opnieuw voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven moeten slagen. Het oordeel van de rechter over het partnergeweld krijgt hij op 24 maart te horen. Daar hangt een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden boven het hoofd. (LSi)