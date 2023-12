Liefst 19 politiemensen van politiezone Oostende legden de eed af in handen van burgemeester Bart Tommelein. Ofwel zijn het nieuwe medewerkers die starten binnen de zone, ofwel zijn ze bevorderd in graad. De eedaflegging ging gepaard met een plechtig moment in het stadhuis. “De zone wenst elk van hen veel succes toe met de nieuwe uitdaging en een mooie, professionele carrière”, luidt het. (gf)