18-jarige kruipt op hoge zendmast in Roeselare

De hulpdiensten snelden dinsdagmiddag omstreeks 16 uur massaal naar de Meensesteenweg in Roeselare waar een jongeman in een hoge zendmast was geklommen. Onder andere het RED-team werd ingeschakeld om de 18-jarige Roeselarenaar terug op de begane grond te brengen. Na anderhalf uur besloot de jongeman zelf naar beneden te komen waarna hij wegvluchtte. De politie kon hem al snel vatten.

Omstreeks 15.30 uur klom een jongeman in de tuin achter Elektro Deblaere langs de Meensesteenweg. Daar staat een hoge zendmast. De jongeman kroop de zendmast op. Waarom hij dat deed is onduidelijk. Toen hij opgemerkt werd en het duidelijk werd dat hij niet terug naar beneden wou werden de hulpdiensten verwittigd. Een ambulance en gespecialiseerde brandweermannen van het RED-team werden opgeroepen om de 18-jarige Roeselarenaar uit de mast te halen. De hulpdiensten probeerden eerst in te praten op hem, maar de jongeman reageerde nauwelijks. Intenties om naar beneden te springen waren er ogenschijnlijk niet. Toen een van de mensen van het RED-team de mast opklom klom de jongeman hoger en hoger waarna de brandweerman terug naar beneden keerde.

Doordat het ondertussen ook was beginnen regenen kreeg de jongeman het zichtbaar koud. Meermaals klom hij enkele meter naar beneden om daarna terug even op die hoogte te blijven. Na anderhalf uur besloot hij toch zelf naar de begane grond terug te keren. Eens daar zette hij het op een lopen. De mensen van het RED-team en de politie zetten onmiddellijk de achtervolging in. De Roeselarenaar kon al snel gevat worden. Hij werd onderkoeld en onder begeleiding van zijn moeder overgebracht naar het ziekenhuis.